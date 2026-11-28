Лидерът Лацио взе скалпа и на Торино

Изненадващият лидер в Серия “А” Лацио продължава победния си ход, след като надви Торино с 2:1 като гост в мач от 12-тия кръг. По този начин столичани си гарантираха първото място в шампионата и след края на този уикенд.

Двамата датчани Оливер Провстгаард (42’) и Густав Исаксен (44’) вкараха два бързи гола към края на първата част. После “биковете” намалиха чрез Че Адамс в 62-рата и това направи оставащия половин час много интересен.

Лацио обаче успя да удържи съперника, а във финалните минути Андреа Пинамонти пропусна две чисти положения.

Веднъж обаче малшансът попречи и на Торо, след като в 52-рата изстрел на Джовани Симеоне срещна гредата на вратата на “орлите”.

Лацио продължава да няма загуба заедно с втория Рома.

Торино пък няма победа във вече пет поредни мача от Серия “А”, като отборът взе точка само в един от тях.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google