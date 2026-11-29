Льо Ман повали и Лил, хеттрик на Уаи при разгром на Ница

Новакът в Лига 1 Льо Ман поднесе поредната си изненада, след като победи Лил с 2:1 в среща от 12-ия кръг на френското първенство. Само шест дни след впечатляващия обрат срещу Марсилия (3:2) възпитаниците на Патрик Видейра взеха скалпа на още един от водещите отбори в шампионата.

Льо Ман заема 13-ото място с 14 точки, докато Лил остава 4-ти с 21 пункта, на осем от лидера Пари Сен Жермен.

Три дни след престижната си победа над Байерн (Мюнхен) в Шампионска лига „песовете“ допуснаха второ поредно поражение в първенството. През първото полувреме тимът на Давиде Анчелоти владееше повече топката, но трудно стигаше до чисти голови положения. Попадение на Аясе Уеда бе отменено за нарушение на японския нападател, а малко преди почивката Луи Мафута откри резултата с глава след центриране на Люка Буаде (45+2').

В 61-вата минута Уеда възстанови равенството с изключително атрактивно изпълнение. Нападателят се разписа с глава с гръб към вратата след прехвърлящо подаване на Нейтън Нгой. Десетина минути преди края Дилан Бакуа пропусна отлична възможност да даде аванс на гостите, като стреля над напречната греда. В 88-ата минута Антоан Рабияр донесе трите точки на домакините с мощен удар в горния ъгъл.

Ница се върна на победния път с убедителен успех с 4:1 над Троа. Юсуф Ндайишимие откри резултата с глава още в 8-ата минута след центриране от корнер на Жонатан Клос, а Мухамед Диоп възстанови равенството в 24-тата.

В герой за „орлетата“ се превърна Ели Уаи, който вкара три поредни гола. В 36-ата минута нападателят поде контраатака от централния кръг, преодоля половината терен и върна преднината на домакините. След почивката Кандет Диавара бе близо до изравняване, но уцели гредата. Уаи наказа пропуска на гостите с още две попадения в рамките на четири минути (65', 69'), като и в двата случая асистенциите бяха дело на Ниелс Нкунку.

Нападателят на Ница вече има 9 гола от началото на сезона и дели първото място при реализаторите с Ласин Синайоко от Париж ФК. „Орлетата“ се изкачиха на 6-ата позиция с 20 точки, само на една от челната тройка. Троа е 16-и с 11 пункта.

В другия двубой тази вечер Страсбург спечели с 3:1 като гост на Льо Авър. Конрад Хардер откри резултата още в седмата минута, след като се възползва от разбъркване пред вратата на домакините. В 34-тата минута гостите загубиха капитана си Исмаел Дюкуре заради контузия, а в добавеното време на първата част второ попадение на Хардер бе отменено поради засада.

Задачата на домакините се усложни сериозно в 49-ата минута, когато Мбвана Самата получи директен червен картон, след като удари Тайрийз Нубисие с крак в лицето. Себастиан Нанаси удвои преднината на елзасците в 58-ата минута, а Самир Ел Мурабет направи резултата класически с прецизен фалцов удар с левия крак в 88-ата. Домакините стигнаха до почетно попадение в самия край.

Това бе първа победа за Страсбург под ръководството на португалския специалист Витор Матош. Отборът се придвижи до 14-ото място с 13 точки, докато Льо Авър остава на дъното с едва 2 пункта и все още няма победа през сезона.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago