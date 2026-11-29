Моуриньо: Играхме слабо, но и съдията не беше на ниво, нямам проблем с Арда Гюлер

Треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо анализира причините за загубата от Алавес (1:2) и отправи остри думи по адрес на съдията Сесар Сото Градо. Португалският специалист коментира грешките на тима, обясни тактическите си рокади и призова представителите на медиите да не съчиняват излишни интриги относно реакцията на Арда Гюлер и освиркванията от трибуните към Винисиус Жуниор.

„Когато Бернардо Силва и Арда Гюлер бяха заедно на терена – двама сходни състезатели, които обичат да задържат топката – тимът не намираше свободни пространства и нямаше дълбочина. Трябваше да избера дали да извадя Арда, или Винисиус. Реших, че Диоманде на единия фланг и Винисиус на другия ще ни осигурят нужната ширина, докато Бернардо може да поеме ролята на Арда“, аргументира се Моуриньо.

Специалистът коментира и самия двубой, като призна заслугите на противниковия треньор Кике Санчес Флорес, но разкритикува бавенето на времето.

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„Планът на Кике не беше изненада за нас, готвихме се точно за такъв дефанзивен подход. Съперникът обаче извади късмет с арбитър, който бе изключително снизходителен към бавенето. Правилата на играта са категорични: ако резервната скамейка вкара топка на терена, треньорът получава червен картон. Те направиха това два пъти и съдията си затвори очите. Това накъса темпото, намали чистото игрово време и ни затрудни. Поздравявам Кике за плана, но хвърлянето на топки на терена е нещо грозно, което вече никой във футбола не практикува. В края се забеляза и липса на свежест, но отговорността за решенията и загубените точки е изцяло моя“, заяви португалецът.

Моуриньо не подмина и ситуацията с дузпата и изгонването на Джуд Белингам, насочвайки стрелите си към съдийството на Сото Градо.

„От пейката ситуацията за дузпа изглеждаше пресилена и спорна, но щом Джуд ми сподели след края, че е имало контакт и нарушение, съм длъжен да му вярвам. Любопитно ми е кого ще изгони този съдия през следващия сезон – преди две години беше Мбапе, миналата бе Винисиус, сега е Белингам, може би догодина ще бъде Куртоа. Този рефер просто обича да показва власт и да се прави на феномен. Не казвам, че губим заради него, но има ясни насоки от УЕФА: настъпване – жълт картон, удар в лицето – жълт картон, спиране на контраатака – жълт картон. За задържане срещу Мбапе обаче картон не бе показан, което ме ядоса“, заяви Специалния.

Запитан за бързото и гневно прибиране на Арда Гюлер към скамейката, Моуриньо бе лаконичен: „Реакцията му е напълно нормална и логична за играч, който има огромно желание да бъде на терена. Намирам го за нещо напълно в реда на нещата.“

В заключение наставникът на мадридчани защити Винисиус от критиките и призова медиите да се фокусират върху спортно-техническите грешки, а не върху измислени скандали.

„Когато Реал Мадрид претърпи поражение, веднага се търси голямата сензация, за да имате тема до сряда. Реал загуби, игра слабо, треньорът сбърка – имате предостатъчно футболни теми и няма нужда да съчинявате истории, че Арда бил бесен или че Винисиус или аз сме били освирквани. Когато побеждаваме, търсите интриги за цвят, но сега загубихме и имате пълното право да ни критикувате. Вини игра на нивото на целия отбор, никой не се открои с по-силно представяне и единственият виновник за това е треньорът“, завърши Моуриньо.

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Снимки: Gettyimages