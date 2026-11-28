Капитанът на италианския национален отбор и Перуджа Симоне Джанели стана баща. В петък, 27 ноември, се роди неговата дъщеря Ема.
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Щастливата новина беше обявена от клуба на италианския разпределител, а впоследствие Джанели и неговата половинка Сели Монтибелер споделиха емоционално послание в съвместна публикация в Instagram.
„Щастливи сме да споделим, че семейството ни се увеличава. Нашата „малка“ Ема вече е с нас, а ние сме най-щастливите родители на света. Мама беше изключителна, смела и упорита, а аз съм благодарен на живота, че я имам до себе си“, написа Джанели.
Публикацията събра близо 20 000 харесвания, като сред реагиралите на щастливата новина е и българският национал Аспарух Аспарухов.
Раждането на Ема идва в месеца, в който Симоне и Сели отбелязват десет години от началото на връзката си. Двамата са заедно от ноември 2016 г.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google