Иван Димитров пред Sportal.bg: ЦСКА тотално ни надигра, грешките са в нас

Старши треньорът на Славия Иван Димитров говори пред Sportal.bg след поражението с 0:3 от ЦСКА в двубой от осмия кръг на Demax+ Суперлигата. Наставникът на „белите“ не скри разочарованието си от представянето на своите състезателки и потърси причините за загубата в играта на собствения си отбор.

„В играта не се получи нищо. Те тотално ни надиграха. Играхме с много грешки, не ни вървеше нито сервисът, нито посрещането. Каквото трябваше да направим, не го изпълнихме. Според мен всеки играеше малко за себе си“, заяви Димитров.

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Специалистът подчерта, че ЦСКА не го е изненадал с представянето си, и обърна внимание на необходимостта младите състезателки на Славия да играят по-освободено.

„ЦСКА игра по същия начин, за който си бяхме говорили. Грешките са в нас. Трябва да мислим какво да правим занапред. Първо трябва да се възстановим, защото имаме проблеми, а след това постепенно младите състезателки трябва да се освободят. Според мен това е причината“, допълни наставникът.

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Димитров коментира и предстоящите двубои за Купата на България, като подчерта, че на този етап вниманието на отбора е насочено към последната среща от първия полусезон срещу Дея Спорт.

„Имаме още един кръг срещу Дея следващата седмица. Ще се опитаме да завършим полусезона с победа и да видим на кое място ще бъдем в класирането. След това ще мислим срещу кого ще играем за Купата“, завърши треньорът на Славия.

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