Съперник на Левски в Европа привлече български диагонал, който е юноша на “синити”

Швейцарският Волей Шьоненверд, който е съперник на шампиона на България Левски София в турнира за Купата на Европейската конфедерация (CEV), подсили състава си с български волейболист.

От швейцарския клуб официално обявиха привличането на 27-годишния диагонал Алекс Николов, който през миналия сезон носеше екипа на Дунав (Русе).

Високият 196 сантиметра волейболист е роден на 3 юли 1999 година и е юноша на Левски София. В кариерата си той е защитавал цветовете на Добруджа 07 (Добрич), Дунав (Русе), Раковски 1964 (Севлиево) и австрийския Клагенфурт.

До трансфера на българина се стигна, след като капитанът на швейцарския тим Миша фон Бург взе решение по лични причини да прекрати предсрочно настоящия сезон.

„Миша фон Бург реши по лични причини да прекрати предсрочно настоящия сезон. Много съжаляваме за това решение и благодарим от сърце на нашия дългогодишен състезател и капитан през този сезон за огромната му отдаденост, страст и заслуги. Пожелаваме на Миша всичко най-добро в бъдеще. Той винаги ще остане част от семейството на Волей Шьоненверд. Предвид настоящата спортна ситуация Волей Шьоненверд подсилва състава си с българина Алекс Николов. Нападателят с отлични реализаторски качества се присъединява незабавно към отбора. Приветстваме Алекс с добре дошъл в Шьоненверд“, написаха от швейцарския клуб на официалната си страница във Фейсбук.

Така предстоящият европейски сблъсък на Левски София с швейцарския тим придобива допълнителен български колорит.

Предстои да стане ясно дали Алекс Николов ще бъде картотекиран за турнира за Купата на CEV и ще има възможност да се изправи срещу шампионите на България.

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