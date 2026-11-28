Емилета Рачева с 4 точки при загуба на Омичка от Динамо (Москва) в Русия

Българската волейболна националка Емилета Рачева и нейният Омичка (Омск) допуснаха поражение в руската Суперлига.

Омичка отстъпи у дома пред Динамо (Москва) с 0:3 (23:25, 22:25, 13:25) в двубой от 10-ия кръг на първенството, продължил 72 минути.

Емилета Рачева игра като титуляр и в трите гейма и се отличи с 4 точки (1 ас, 1 блок, 13% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане – -2).

Анастасия Гвозденко бе най-резултатна в двубоя с 18 точки (1 ас, 1 блок, 52% ефективност в атака – +11).

Владислава Коржова добави 8 точки (40% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане – +1).

Юлия Столбова бе най-резултатна за победителките с 15 точки (3 блока, 50% ефективност в атака – +11).

Юлия Бровкина (4 блока, 1 ас, 80% ефективност в атака – +13) и Светлана Гатина (3 аса, 1 блок, 47% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане – +9) добавиха по 13 точки.

Анастасия Чернова завърши с 12 точки (1 ас, 1 блок, 45% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане – +4).

Столичанки демонстрираха сериозно превъзходство на блокада (11:4), от начален удар (8:3 аса) и в атака (53% срещу 39% ефективност).

С успеха Динамо прекъсна серията си от две поредни загуби в първенството.

В следващия кръг на 2 декември Емилета Рачева и компания гостуват на Протон (Саратов).

РУСИЯ, СУПЕРЛИГА – 10-И КРЪГ

ОМИЧКА (ОМСК) – ДИНАМО (МОСКВА) 0:3 (23:25, 22:25, 13:25)

ОМИЧКА: Алина Донченко 3, Анастасия Гвозденко 18, ЕМИЛЕТА РАЧЕВА 4, Владислава Коржова 8, Виктория Велисевич 5, Ксения Дяченко 2 – Ангелина Хлиновская (либеро) – (Юлия Дробченко, Лия Векуа, Ирина Миланович)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР КОШКИН

ДИНАМО: Елизавета Егоровцева 2, Юлия Столбова 15, Анастасия Чернова 12, Светлана Гатина 13, Екатерина Енина 8, Юлия Бровкина 13 – Светлана Масалева (либеро) – (Елизавета Малишевская 2, Евгения Сикачева, Валерия Шевчук 3, Елизавета Синицина)

Старши треньор: СЕРГЕЙ СИКАЧОВ.

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