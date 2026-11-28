Юлия Иванова: Имаме много голямо желание да се класираме за финал

Старши треньорът на женския волейболен отбор на ЦСКА Юлия Иванова коментира категоричната победа с 3:0 над Славия в двубой от осмия кръг на Demax+ Суперлигата. Пред БНТ наставничката на „червените“ говори за амбициите на отбора през настоящия сезон и желанието на столичанки да достигнат до финал.

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Въпреки убедителния успех Иванова отчете известни слабости в представянето на своите състезателки. Според нея отборът е допуснал спадове в концентрацията, а играта на блокада не е била на желаното ниво. Тя обаче остана доволна от ефективния сервис във втория гейм.

„Можем да покажем още по-добра игра, на моменти губихме концентрация“, заяви Иванова.

Наставничката подчерта, че ЦСКА преследва завръщане във финала на първенството, след като през последните два сезона не успя да достигне до него.

„Вървим крачка по крачка, имаме много голямо желание да се класираме за финал“, допълни треньорката, според която всичко зависи от представянето на нейния отбор.

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