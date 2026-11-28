Хулио Веласко разкритикува остро FIVB заради новия календар: Това ще бъде катастрофа за всички

Легендарният селекционер на женския национален отбор на Италия Хулио Веласко отправи безпощадни критики към Международната федерация по волейбол (FIVB) заради подготвяната мащабна реформа в глобалния състезателен график. Опитният 74-годишен аржентински специалист алармира, че разместванията ще ударят еднакво тежко клубовете, националните селекции, състезателите и престижа на самите надпревари.

Промените, които световната централа планира за цикъла между 2029 и 2032 година, предвиждат световните и европейските първенства да бъдат преместени през зимния период, което ще наложи спиране на клубните шампионати за около месец. В интервю за италианското издание „Кориере дело Спорт“ Веласко подчерта, че този ход е продиктуван единствено от финансови амбиции, без да се оценява спортната страна на въпроса.

„Решението на FIVB да провежда мондиала на всеки две години цели организация на големи събития в държави, където могат да се спечелят огромни суми. Домакините плащат солидни такси на федерацията, точно както беше при управлението на Рубен Акоста. Сега обаче осъзнават проблема с финансовата стабилност – организаторите трудно привличат спонсори, за да избият вложенията си. Затова решиха да преместят първенствата в период от годината, в който по-лесно се намират рекламодатели“, заяви наставникът.

Риск от бойкот и конфликти с клубовете

Исторически световните първенства се провеждаха на четиригодишен цикъл, но форматът бе свит до двугодишен интервал. Мъжкият шампионат през 2025 година се проведе на Филипините, а следващият през 2027-а ще бъде приет от Полша. При жените волейболистките на Италия триумфираха на Мондиала в Тайланд, а предстоящата им защита на трофея ще се състои в САЩ и Канада.

Веласко акцентира върху факта, че публичният дебат пренебрегва интересите на националните гарнитури:

„Подобен календар ще навреди сериозно и на представителните отбори. Волейболът беше сред малкото спортове, свободни от тежки конфликти между клуб и селекция. Играчите завършваха клубните си ангажименти и отиваха пределно мотивирани на световно или европейско първенство. Вече и най-дребният физически проблем може да охлади желанието им да играят за родината, особено ако клубът, който им плаща високи заплати, настоява да не поемат рискове. Когато играеш за Италия, Полша или Бразилия, искаш да побеждаваш, но все по-често ще ставаме свидетели на откази, както е в другите спортове.“

Недоволството срещу намеренията на FIVB расте лавинообразно сред клубовете, като водеща роля имат италианските грандове. Тимът на „Перуджа“ поведе протестната инициатива под наслов „Без клубове няма волейбол“, към която бързо се присъединиха редица водещи тимове и звезди на световната сцена.

Реакцията на ръководството на FIVB

След вълната от обществено недоволство президентът на ФИВБ Фабио Азеведо се опита да намали напрежението, подчертавайки, че проектът подлежи на корекции и няма да бъде налаган силово, ако не носи реална полза за играта. По време на последния конгрес на централата в Пунта Кана обаче тонът му бе значително по-остър спрямо недоволните.

Азеведо изрази разочарование от опитите диалогът да бъде саботиран чрез дезинформация и защита на локални клубни интереси. Той настоя, че са проведени безпрецедентни глобални консултации и позициите на всички страни са били изслушани с дължимото внимание.

Гласът на авторитета

Въпреки твърденията на федерацията за широк диалог, Веласко бе категоричен, че никой не търси мнението на хората от практиката: „През всичките тези години никой за нищо не ме е попитал.“

Аржентинецът има статут на една от най-значимите фигури в историята на играта и е част от волейболната Зала на славата. Начело на мъжкия национален отбор на Италия той завоюва две световни и три европейски титли, както и пет трофея от Световната лига. Начело на женския тим на „адзурите“ той изведе страната до историческо злато от Олимпийските игри в Париж през 2024 година и триумф на Световното първенство през 2025-а, а богатият му опит включва и ръководни функции във футболните клубове „Лацио“ и „Интер“.

Селекционерът на женския национален отбор на Италия Хулио Веласко отправи остри критики към ръководните органи на световния волейбол. Според опитния аржентински специалист треньорите на националните тимове са напълно изолирани от процеса на взимане на решения, въпреки че промените засягат пряко тяхната работа и подготовката на състезателите.

Веласко определи като сериозна грешка идеята световните първенства да се провеждат през януари. Според него тази реформа е продиктувана единствено от стремежа да се избегне конкуренцията с други големи спортни форуми и да се генерират по-високи приходи от телевизионни права. В същия дух шефът на световната федерация Азеведо не скри стремежа турнирите да се организират през зимата, за да се избегне лятното съперничество с други дисциплини.

„Световното първенство е изключително тежко състезание, което изисква огромни физически и ментални сили. Единствената страна, която подкрепя подобна промяна, е Полша, защото там всичко се върти около телевизионните пари. При тяхната огромна популярност на волейбола това ги устройва. Избраха януари просто защото тогава няма други мащабни събития и се надяват да спечелят. Повтарям: това е пълно безумие“, коментира наставникът.

Лигата на нациите и загубената връзка с феновете

Специалистът не спести критики и към настоящия формат на Лигата на нациите. По думите му надпреварата е загубила своята същност – живата връзка с привържениците и възможността отборите да играят пред собствена публика.

„Най-големият недостатък на Лигата на нациите е фактът, че никога не играеш у дома. Вече три сезона работя с момичетата, но нямаме нито една среща на собствен терен. Никой не даде обяснение защо замениха предишния формат на Световната лига. Може би само защото това бе идея на Акоста? Тогава се състезавахме в шест различни града и трибуните винаги бяха препълнени. Сега, ако домакините не са на полето, залите са празни. Предишният подход развиваше истински интерес към играта, докато сегашният турнир просто губи смисъл“, заяви Веласко.

Треньорът определи като неустойчив бизнес модела с организацията „Волейбол Уърлд“: „В един момент се говореше, че те ще изплащат средства на клубовете и ще поемат управлението на всички първенства. С какви пари щяха да финансират лигите в Италия, Бразилия или Турция? Пълно безумие.“

Наскоро бе оповестен и графикът за Лигата на нациите през 2027 година, според който водената от Веласко селекция ще изиграе срещите си от груповата фаза в Бразилия, Нидерландия и Япония.

Претоварване и риск от масово оттегляне

Веласко изрази силно възмущение и от плановете европейското първенство да се провежда в олимпийска година, както и от организирането на световни шампионати на всеки две години. Според него подобно сгъстяване девалвира стойността на отличията и води състезателите до предела на физическите им сили след изтощителния олимпийски цикъл.

„За щастие няма да водя Италия на първото световно първенство след игрите през 2028 година, иначе сам щях да се оттегля. Това показва тотално неуважение към треньорите на националните тимове. Мнението ни няма никаква тежест, иначе нямаше да решат световните първенства да се провеждат през година. Световният шампионат губи стойност, а в олимпийски сезон ще играем и европейско. След това състезателите директно ще влизат в болница. Световното завършва, а след броени дни започват клубните първенства. Всеки свободен уикенд се запълва с клубни мондиfeatureали, Суперкупи и други надпревари“, допълни опитният треньор.

Веласко прогнозира, че заради огромното изтощение на европейските финали водещите сили ще изпращат младежки състави, а много от звездите ще се оттеглят временно от волейбола след форума в Лос Анджелис през 2028 година.

В заключение специалистът подчерта, че организаторите трябва да преосмислят стратегията си: „Схващането, че повече състезания означават повече приходи, е изключително първично. Пренасищането на пазара никога не е правилно решение и не носи нищо градивно.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google