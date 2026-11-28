Златена Салабашева пред Sportal.bg: Беше по-емоционално за мен, прекарах четири години в Славия

Либерото на ЦСКА Златена Салабашева говори пред Sportal.bg след категоричната победа с 3:0 над Славия в двубой от осмия кръг на Demax+ Суперлигата. Волейболистката на „червените“ призна, че срещата е била по-специална за нея заради четирите години, които е прекарала в състава на „белите“. Тя сподели и очакванията си за предстоящите двубои в първенството и турнира за Купата на България.

„Беше малко по-емоционално за мен, все пак съм прекарала четири години тук. Радвам се, че успяхме да преодолеем съпротивата на Славия. Поздравявам момичетата за тяхната игра“, заяви Салабашева.

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Либерото коментира и представянето на бившите си съотборнички.

„Доста дълго време играх с тях и мисля, че ги познавам добре. Не съм видяла нещо по-различно от тях на този етап, освен че имат няколко нови попълнения.“

Салабашева насочи поглед и към предстоящите изпитания пред ЦСКА, като изрази надежда, че „червените“ ще стигнат до сблъсък с Марица (Пловдив) за трофея в турнира за Купата на България.

„Засега се подготвяме за последните два мача – за днешния и за този с ЦПВК. След това ще си изчистим главите и ще започнем отново да мислим за Купата, защото там ни чакат тежки двубои с Левски и, надявам се, с отбора на Марица за първото място“, завърши волейболистката на ЦСКА.

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