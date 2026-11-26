Алекс Николов с 18 точки, но Перуджа победи Лубе

Италианският шампион Сър Суса Скай (Перуджа) постигна категорична победа над вицешампиона Кучине Лубе (Чивитанова) с 3:0 (25:20, 25:23, 25:21) в двубой от 10-ия кръг на италианската Суперлига.

Двамата български национали Александър Николов и Симеон Николов започнаха като титуляри за Лубе, но не успяха да помогнат на своя отбор да избегне поражението при гостуването в зала „Пала Бартон Енерджи“ в Перуджа.

Александър Николов стана най-резултатен за Лубе с 18 точки (4 аса, 1 блок, 50% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +11).

Българският посрещач реализира 13 от 26 атаки и отново бе основната фигура в нападението на своя тим.

По-малкият му брат Симеон Николов завърши с 3 точки (75% ефективност в атака - -2). Българският разпределител реализира 3 от 4 атаки.

Домакините започнаха по-добре двубоя и спечелиха първата част с 25:20.

Вторият гейм бе най-оспорван, но Перуджа успя да измъкне успеха с 25:23.

В третата част волейболистите на Перуджа отново имаха предимство и затвориха срещата след 25:21 за общо 89 минути игра.

Най-резултатен за победителите стана украинският национал Олег Плотницкий с 18 точки (4 аса, 78% ефективност в атака - +12).

Френският национал Фере Регерс добави 16 точки (1 ас, 2 блока и 59% ефективност в атака - +7).

За Лубе Матия Ботоло реализира 9 точки, а Ерик Льопки добави 5 точки.

Италия, Суперлига — 10-и кръг:

СЪР СУСА СКАЙ (ПЕРУДЖА) – КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) 3:0 (25:20, 25:23, 25:21)

ПЕРУДЖА: Симоне Джанели 1, Фере Регерс 16, Олег Плотницки 18, Камил Семенюк 10, Агустин Лосер 6, Джовани Сангинети 6 – Лука Лорети-либеро (Давид Колатор, Марко Гаджини, Сейед Матин Хосейни)

Старши треньор: АНДЖЕЛО ЛОРЕНЦЕТИ

ЛУБЕ: СИМЕОН НИКОЛОВ 3, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 18, Матия Ботоло 9, Ерик Льопки 5, Джовани Мария Гарджуло 3, Джаксън Хау 1 - Фабио Балазо-либеро (Антонин Климеш 4, Алберто Поло 1, Максим Тонконох, Франческо Дзопелари, Франческо Бизото)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ.

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