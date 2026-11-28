ЦСКА не остави шансове на Славия и записа седма победа в първенството

ЦСКА не остави шансове на Славия и записа седма победа в първенствотоЖенският волейболен отбор на ЦСКА постигна категорична победа с 3:0 (25:17, 25:16, 25:19) като гост на Славия в столичното дерби от осмия кръг на Demax+ Суперлигата. Възпитаничките на Юлия Иванова се наложиха в зала „Панайот Пондалов“ за 73 минути.

„Червените“ взеха инициативата в първия гейм и поведоха с 13:9. Домакините успяха да се доближат до съперника при 15:16, но ЦСКА отново се откъсна в резултата. При 19:15 Иван Димитров взе прекъсване, но „белите“ не успяха да се върнат в гейма, който приключи при 25:17 в полза на гостите.

Втората част премина под контрола на ЦСКА. „Червените“ поведоха с 10:5, а впоследствие увеличиха преднината си до 14:6. Славия не намери начин да навакса сериозното си изоставане и отстъпи с 16:25.

В третия гейм гостите започнаха убедително и поведоха с 5:1. Преднината им достигна пет точки при 17:12, но домакините се доближиха до 18:19 и принудиха Юлия Иванова да вземе прекъсване. ЦСКА обаче спечели шест от последните седем разигравания и оформи крайното 25:19.

Успехът беше седми за ЦСКА от началото на сезона, като „червените“ имат само едно поражение.

СЛАВИЯ – ЦСКА 0:3 (17:25, 16:25, 19:25)

СЛАВИЯ: Андреа Гергова, Вивиан Филева, Елена Димитрова, Славина Колева, Лилия Шейтанова, Дарина Киндова – Елизабет Георгиева-либеро (Полина Димитрова, Виктория Колева, Тоня Костадинова, Явора Кръстева, Христина Христова, Весела Гергова-либеро)

Старши треньор: Иван Димитров

ЦСКА: Киара Андонов, Никол Окоро, Ивана Ефремова, Мадлен Митева, Александра Пейчева, Ева Каменска – Златена Салабашева-либеро (Елица Кунева, Антония Станиславова, Симона Славчева, Мария Иванова, Габриела Пекова)

Старши треньор: Юлия Иванова

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