Царукян e категоричен: Волкановски няма да ме пререди за титлата в лека категория

Арман Царукян изрази пълна увереност, че ръководството на UFC няма да пренебрегне статута му на претендент номер едно за пояса в лека категория. Арменският състезател отхвърли категорично спекулациите, че шампионът от по-долната дивизия Александър Волкановски може да получи предимство пред него в битката за шампионското злато.

Повече от година Царукян е считан от мнозина за естествения следващ съперник за короната в дивизия до 70 килограма. Въпреки това развитието на събитията не бе в полза на арменеца, който през януари остана извън плановете за двубой за временния пояс. През септември Царукян отново доказа претенциите си с впечатляващ нокаут в първия рунд срещу Маурисио Руфи по време на UFC 331, което наглед му гарантира позицията на първи в ранглистата.

Арман Царукян отбеляза брутален нокаут над Маурисио Руфи и поиска мач за титлата

Несигурността обаче се завърна през октомври, след като Александър Волкановски затвърди доминацията си в категория перо с технически нокаут във втория рунд срещу Мовсар Евлоев. Веднага след това австралиецът изяви желание за трети опит да покори леката категория, а главният изпълнителен директор на организацията Дейна Уайт подкрепи тази възможност, поставяйки Царукян пред опасността отново да чака ред.

В разговор с Майк Хек от mmafighting.com преди събитието RAF 15 Царукян бе пределно ясен, че не вярва на подобен развой:

„Това са пълни глупости. Следващият двубой за пояса на UFC в категория до 70 кг. е мой. Не знам какво друго може да кроят, но за шампионския мач в лека категория идва моят ред. Ако Гейджи иска да се изправи срещу Волкановски, ще трябва да оваканти титлата и да направят обикновен двубой без пояс. Аз съм първият претендент и от UFC ме увериха, че ще споря за отличието. Не мисля, че ще постъпят по друг начин.“

В същото време бъдещето на настоящия шампион в лека категория Джъстин Гейджи остава неясно. След успеха си на UFC Белия дом той не е влизал в клетката и открито признава, че обмисля край на кариерата след историческия си триумф. Въпреки обещанията на Гейджи скоро да вземе окончателно решение, Царукян смята, че шампионът едва ли ще се завърне:

Александър Волкановски се стреми към супербитка с Джъстин Гейджи

„Съмнявам се, че Джъстин Гейджи ще излезе отново на арената. На негово място просто бих освободил пояса. Разбира се, ако му предложат сериозни пари, може и да се съгласи. За мен най-добрият вариант е именно мач с Джъстин, защото при победа над друг съперник винаги ще има коментари, че не съм надвил истинския носител на титлата. Идеалният план е първо да победя Гейджи, а след това да браня върха.“

Ако американецът се оттегли от спорта, ситуацията в категорията ще се изясни напълно. За Царукян обаче най-важно е да получи обещания си шанс, независимо от името на опонента му:

„Честно казано, няма никакво значение срещу кого ще се изправя. Щом на карта е заложен шампионският пояс, не ми пука дали ще бъде Волк, Пади Пимблет, Илия Топурия или Гейджи. Ще изляза и ще взема своя пояс, в това няма съмнение.“

При осигурен шампионски двубой претендентът чертае сериозни планове за 2027 година:

„Най-вероятно ще се бия някъде през март или април, макар че все още няма окончателно потвърждение. Дали ще е през март, или през април — няма значение за точната дата. След като взема пояса, ще направя защита през лятото и вероятно още една към края на годината. Това би била перфектната кампания: десет до дванадесет участия в RAF и три мача в UFC — най-силният сезон с много спечелени средства.“

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