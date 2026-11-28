Бивш шампион планира прощален двубой в UFC

Бившият шампион на UFC в категория петел Коди Гарбранд се готви да стъпи в клетката за последен път. 35-годишният боец разкри пред mmafighting.com, че очаква да бъде включен в бойната карта на организацията за събитието в Кливланд на 13 февруари, което ще отбележи края на професионалната му кариера.

Американецът съобщи новината, докато коментираше предстоящия си мач по борба срещу Сердижо Петис на турнира RAF 15. По думите му тези тренировки са му позволили да влезе в добра кондиция и същевременно да се отърси от напрежението.

„Много съм развълнуван да се върна. Тренирам здраво и се подготвям психически за това, което предстои. Двубоите по свободна борба ми помогнаха да проведа няколко солидни лагера и тялото ми се чувства страхотно“, сподели Гарбранд. „Беше приятно да си дам кратка почивка от мислите за битките. Имам дъщеря на десет месеца и осемгодишен син, а през февруари ще ни се роди още едно момче. Така че ще се бия в Кливланд и смятам, че това ще бъде последната ми изява.“

Гарбранд, който има статистика от 15 победи и 8 загуби, преминава през труден период, след като през юли беше нокаутиран в първия рунд от Ейдриън Янез. От момента, в който детронира Доминик Круз през 2016 година и грабна пояса, състезателят с прозвището „No Love“ е записал едва 4 успеха в последните си 12 срещи.

Ветеранът призна, че вече обсъжда потенциалните съперници с организатора на срещи в UFC Шон Шелби. Ако обаче решението зависеше изцяло от него, той би избрал трети мач с дългогодишния си съперник Ти Джей Дилашоу, макар и при нестандартен регламент.

„Бих избрал Ти Джей Дилашоу, но само ако имаме право да вземем каквото количество стероиди и стимулиращи вещества поискаме, без допинг тестове, и просто да се размажем взаимно“, коментира той.

С три деца и променени житейски приоритети, роденият в Охайо боец е далеч от 23-годишния младок с пет професионални срещи, който някога дебютира в организацията. Гарбранд е категоричен, че независимо от резултата, срещата в Кливланд ще бъде неговият финален сблъсък.

„Човек винаги си задава въпроса кога ще настъпи краят. В главата и в сърцето си вече знам, че това ще е последната ми битка. Ще се случи в Кливланд, в моя роден щат. Това е чудесна възможност да се сбогувам с победа, въпреки че в този спорт приказните финали не са гарантирани. Готов съм за всичко – винаги съм излизал с щита си или са ме изнасяли на него. Направих отлична кариера, станах световен шампион и стигнах дотук, въпреки че никой не очакваше подобно нещо от мен“, завърши Гарбранд.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google