Още два медала за България от ЕП по теакуондо за кадети в Букурещ

Още два медала спечелиха българските състезателки във втория ден на Европейското първенство по таекуондо за кадети в Букурещ. Страната имаше представители в няколко женски категории, като освен медалистките още три българки намериха място в първите осем.

В категория 41 кг Симона Скробанска взе бронзово отличие. Тя записа две победи, а на полуфиналите отстъпи пред Надя Бабич от Сърбия.

В категория 47 кг Калина Велкова също завоюва бронз. Българката постигна победи Амиля Ал-Субайхи от Дания и Есманур Азаева от Азербайджан, преди да загуби на полуфиналите от Галина Колову от Гърция.

Никол Петрова зае седмото място в категория 37 кг. Тя надделя над Натали Хрушчик от Дания, но на четвъртфиналите беше спряна от Анджи Ибарс от Испания.

В категория 44 кг Николина Ватева завърши осма, а Виктория Кулишева се класира шеста при 51-килограмовите.

С тези две отличия България продължава участието си на шампионата с общо четири медала – един сребърен и три бронзови.

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Снимки: Sportal.bg