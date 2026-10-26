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Александър Волкановски се стреми към супербитка с Джъстин Гейджи

  • 26 окт 2026 | 10:53
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Александър Волкановски се стреми към супербитка с Джъстин Гейджи

Александър Волкановски изнесе истинска лекция в октагона по време на събитието UFC 333 в Абу Даби. Шампионът в категория перо записа едно от най-впечатляващите представяния в кариерата си, след като нанесе първо поражение на непобедения до този момент Мовсар Евлоев в главния двубой на вечерта. Този триумф затвърди статута на австралиеца като най-великия боец в историята на своята дивизия и го изкачи още по-високо в ранглистата на най-добрите състезатели без значение от категорията.

„Изключително съм щастлив“, заяви Волкановски по време на пресконференцията след галавечерта. „С удоволствие бих изгледал мача отново. Да откажеш непобеден претендент от такъв калибър е страхотно постижение. Евлоев е невероятен боец, но бях уверен, че притежавам нужните умения, за да му създам огромни проблеми. Исках предсрочна победа, вярвах, че мога да я постигна, и в крайна сметка успяхме.“

Въпросът за следващата стъпка в кариерата на австралиеца остава отворен. Въпреки че боецът с псевдоним „Великият“ изрази готовност да продължи защитите на титлата си в категория перо, той открито настоява за шампионски сблъсък с първенеца в лека категория Джъстин Гейджи. Волкановски вече направи два неуспешни опита да завоюва пояса при 70-килограмовите, но главният изпълнителен директор на UFC Дейна Уайт призна, че предвид постиженията на австралиеца, организацията трудно би му отказала каквото и да е желание. Самият Волкановски смята, че има начин този дуел да бъде организиран честно спрямо останалите състезатели.

„Аз съм честен човек и държа всичко да бъде коректно“, сподели шампионът. „Често казвам, че не искам да блокирам развитието на дивизиите, и вярвам, че можем да направим това, без да спираме никого. Би било страхотно, ако това се превърне в бенефис и за двама ни – една своеобразна супербитка между двама 38-годишни ветерани, в която да заложим всичко на карта, след което да се оттеглим и да оставим младите момчета да разпределят позициите помежду си.“

„Това е предизвикателство, заради което веднага бих сложил край на кариерата си. Ако ми дадат този шанс, ще се пенсионирам – независимо дали победя или загубя. Поясът ще остане вакантен, така че няма да спъвам никого, а останалите ще продължат да се бият за него. Ето заради това бих се оттеглил. В противен случай просто ще приемам битките една по една.“

Опциите пред Волкановски обаче не се изчерпват единствено с Гейджи. Арман Царукян е сочен от мнозина като следващия легитимен претендент за титлата в лека категория. Ако Царукян първи стигне до златото, австралиецът няма нищо против да се изправи и срещу него.

„Разбира се, на сто процента“, категоричен бе Волкановски относно евентуален двубой с Царукян. „Единственото ми съображение е свързано с това, че винаги съм държал хората да си заслужат възможността. Смятам, че съм я заслужил, но в същата категория има и други бойци с подобни права. Ако мога да се бия, без да спирам развитието на останалите, ще се радвам да го направя. Арман е фантастичен състезател и такъв двубой би бил страхотен.“

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