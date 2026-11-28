Сребро и бронз за България в третия ден на европейското първенство по таекуондо за кадети в Букурещ

Габриел Ангелов спечели сребро в категория над 65 кг, а Мария Стоянов взе бронз до 55 кг в третия ден на европейското първенство по таекуондо за кадети в Букурещ. Така България вече има шест медала от шампионата – два сребърни и четири бронзови.

Ангелов стигна до финала след победи над двама гръцки състезатели – Тео Елефтериадис и Георгиос Храниотис. В двубоя за златото българинът отстъпи на сърбина Алекса Илич.

Стоянов победи Елени Сарайдари от Гърция и Алиакс Хадасевич от Беларус. На полуфинала българката загуби от полякинята Грейс Окпурука.

При кадетите до 57 кг Адриан Радославов надигра турчина Метин Джейлан, а след това загуби от Лев Чорний от Молдова. В категория до 65 кг Спас Трампов отстъпи на гърка Емануил Мпозоглу.

При кадетките Ема Братова се изправи срещу испанката Исия Соуса в категория до 59 кг, а над 59 кг съперничка на Стефани Георгиева беше полякинята Ката Черниевска.

В неделя Букурещ ще бъде домакин и на европейското първенство за деца.

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