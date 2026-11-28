Очаквайте на живо: Сблъсък за титла оглавява MAX FIGHT 67

Бойната гала MAX FIGHT 67 ще се проведе тази вечер в зала "Младост" в Бургас, а Sportal.bg ще отрази в реално време битките, които ще се проведат в три различни правилника.

Събитието ще бъде оглавено от планиран за десет рунда професионален боксов двубой между Марио Вергиев и Николай Дишков, които ще спорят за титлата на България в категория до 79 килограма.

Ето кои са останалите сблъсъци в бойната карта, която ще започне в 19:00:



Денис Тапу - Бурак Пойраз

Станислав Кунов - Даниеле Качариели

Никой Ников - Савас Кахелидис

Виктор Григоров - Симоне Мано

Васил Христов - К. Навин

Тома Великов - Стойчо Недев

Наим Селим - Симеон Апостолов

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