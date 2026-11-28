Бойната гала MAX FIGHT 67 ще се проведе тази вечер в зала "Младост" в Бургас, а Sportal.bg ще отрази в реално време битките, които ще се проведат в три различни правилника.
Събитието ще бъде оглавено от планиран за десет рунда професионален боксов двубой между Марио Вергиев и Николай Дишков, които ще спорят за титлата на България в категория до 79 килограма.
Ето кои са останалите сблъсъци в бойната карта, която ще започне в 19:00:
Денис Тапу - Бурак Пойраз
Станислав Кунов - Даниеле Качариели
Никой Ников - Савас Кахелидис
Виктор Григоров - Симоне Мано
Васил Христов - К. Навин
Тома Великов - Стойчо Недев
Наим Селим - Симеон Апостолов