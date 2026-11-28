Никола Дипчиков влиза в битка на 25-и декември

Никола Дипчиков се завръща в клетката на "Absolute Championship Akhmat". Българинът ще срещне казахстанеца Даурен Ермеков на събитието ACA 211 на 25 декември в Санкт Петербург, в мач в средна категория. Организацията обяви двубоя с постер в социалните мрежи.

Дипчиков е на 42 години и е сред най-опитните бойци в ACA. Той има 24 победи и 13 загуби в професионалната си кариера, като цели 20 от победите му са с нокаут. В ACA има 7 победи и 6 загуби, а в момента е девети в класацията на средна категория. Последните два мача на боеца от Севлиево обаче завършиха със загуби.

Ермеков е на 38 години, родом е от Актобе и се състезава за клуба "Arlan MMA Pro". Той е сред най-популярните бойци в Казахстан и е мерил сили с имена като Владимир Минеев и Дмитрий Аришев. В ACA казахстанецът победи американеца Крис Ханикът с неефинодушно съдийско решение и Мубаракшо Мубаракшоев със събмишън във втория рунд. В класацията на средна категория е 11-и, две места след Дипчиков.

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