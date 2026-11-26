Петър Кюмюрджиев: Само победа ще ни зарадва

В събота, в Българово, едноименния тим на Созопол приема Марица (Пловдив). Срещата е от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Приемаме отбор от клуб с традиции. Съставът му е изграден от млади футболисти. Може би им липсва опит, но категорично имат потенциал. Именно за това, още от първия съдийски сигнал, ние трябва да започнем мобилизирано и да продължим с пределна концентрация до края. Единствено победата ще е добър резултат за нас“, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол.

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