От Ирак опровергаха спекулациите за своя селекционер

Футболната асоциация на Ирак предприе стъпки, за да потуши нарастващите спекулации относно бъдещето на селекционера на националния отбор Греъм Арнолд, настоявайки, че австралиецът остава с договор до 28 февруари. Намесата на федерацията последва отлагането на турнира за Купата на Азия през 2027-а от началото на следващата година за декември. Арнолд, който тази година изведе Ирак на Световното първенство за първи път от 40 години, подписа удължаване на контракта си през август.

„Въпросът за треньорския щаб на националния отбор все още не е решен“, каза медийният директор на ИФА Мохамед Халаф пред Иракската информационна агенция (INA). Той добави, че всички опции са възможни, ако Арнолд не продължи споразумението си, включително назначаването на местен, арабски или чуждестранен треньор. Ирак няма насрочени мачове до март, след като завърши втори след Иран неотдавна на международен турнир в Басра.

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Снимки: Gettyimages