Морати загубил бас за 5 млн. евро заради Милито, все още не се е издължил

Бившият бос на Интер Масимо Морати дължи пет милиона евро на някогашния президент на Дженоа Енрико Прециози. Последният разкри това пред "Гадзета дело Спорт", връщайки лентата към 2009 година, когато "нерадзурите" привлякоха в пакет от "Мараси" Диего Милито и бразилския полузащитник Тиаго Мота. В края на сезона нападателят се превърна в герой за интеристите, реализирайки двата гола на финала в Шампионската лига срещу Байерн (Мюнхен).

Принца записа впечатляващ сезон с "грифоните", реализирайки 24 шампионатни попадения, което го остави на гол от суперзвездата на "нерадзурите" Златан Ибрахимович. През лятото шведският голмайстор потегли към Барселона, a миланският гранд се подсили в нападение с Милито, Самуел Ето'о, Горан Пандев и атакуващият халф Уесли Снайдер. По това време Морати и Прециози сключват облог, в центъра на който е аржентинеца.

"Винаги съм имал топли отношения с Масимо. Той беше джентълмен, с когото беше удоволствие да се работи. Почтен човек, никога не спекулираше. Но все още ми дължи пет милиона евро... Имахме бас. Той все казваше, че Принца няма да повтори играта си от Генуа в Милано. Прогнозираше, че ще му бъде трудно да вкара дори десет гола. Казах му, че ако реализира дузина, ще ми плати още пет милиона евро... Прие облога, но след това никога повече не говорихме за това. Някой ден ще уредим сметките, защото Милито отбеляза 30 пъти през сезона, в който Интер спечели требъл", заяви Енрико Прециози, който беше шеф на Дженоа между 2003 и 2021 г.

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Снимки: Imago