Ал-Насър се върна на победния път, Роналдо не успя да отбележи

Ал-Насър победи Ал Хазем с 1:0 като гост в среща от 13-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия. Единственото попадение в двубоя отбеляза Саму Коща в 26-ата минута. Така тимът на Анге Постекоглу се върна на победния път след поражението от Ал-Ахли и продължава битката за първото място в класирането, където изостава с четири точки. Голямата звезда на тима Кристиано Роналдо бе титуляр за своя тим и прекара на терена всички 90 минути, но не успя да се разпише.

Кристиано Роналдо и компания имаха териториално и игрово предимство през голяма част от срещата, но не успяха да стигнат до по-убедителен успех. Португалската връзка между Жоао Феликс и Саму Коща се оказа решаваща за попадението, след като първият асистира на сънародника си. Малко по-рано Роналдо беше близо до гол, но негов удар срещна гредата. През второто полувреме Ал Хазем опита да потърси изравняването, а Афимико Пулулу дори изпрати топката два пъти във вратата на гостите, но и в двата случая попаденията не бяха зачетени заради засади. Ал Насър запази преднината си до последния съдийски сигнал и събра 31 точки, с които продължава да диша във врата на лидера Ал Кадсия.

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Снимки: Gettyimages