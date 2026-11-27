Пилотът Рафаел Камара, призна, че изпитва известна тъга, че ще пропусне последните два кръга от сезона във Формула 2, след като избра да завърши годината с Хаас във Формула 1.
Официално: Рафа Камара освободи пътя към титлата във Формула 2 пред Никола Цолов
Бризлецът е лидер в генералното класиране с актив от 207 точки и преднина от 7 пред българина Никола Цолов, но няма реални шансове да запази първата позиция заради оставащите стартове до края на настоящата кампания във Формула 2, в които той няма да участва. Първоначално Камара трябваше от следващия сезон да направи крачката към Формула 1, но вместо това разривът в отношенията между Естебан Окон и Хаас ускори този процес и той зае втората пилотска позиция в американския отбор още от Гран При на Сао Пауло в началото на ноември.
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„Знаем, че годината във Формула 2 беше дълга и че наваксахме голямо изоставане. Всичко вървеше добре и имахме битка в края, така че със сигурност щеше да бъде хубаво да бъда там и да се боря в тези два последни уикенда. В крайна сметка решението беше по-логично за бъдещето ми – да остана във Формула 1 и да съм подготвен за следващата година. Това не беше решение, което взех за един ден, и не беше взето бързо, защото изобщо не е лесно“, обясни Камара преди началото на състезателния уикенд в Катар.
„Мисля, че това ще бъде много трудно. Това беше година, в която се трудих за титлата и имахме шанс да бъдем там и да се борим. Малко е тъжно, че няма да мога да участвам в тези два уикенда, но както казах, това ме подготвя по-добре за бъдещето. Просто съм благодарен за всичко, което Инвикта Рейсинг стори за мен през тази година. Без тях нямаше да бъда в тази позиция сега. Беше много приятна година и ще опитам да завърша добре и във Формула 1“, добави той, когато беше попитан дали според него все още има шанс да спечели титлата.
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages