Рафа Камара призна, че е тъжен, защото няма да довърши битката си с Никола Цолов

Пилотът Рафаел Камара, призна, че изпитва известна тъга, че ще пропусне последните два кръга от сезона във Формула 2, след като избра да завърши годината с Хаас във Формула 1.

Официално: Рафа Камара освободи пътя към титлата във Формула 2 пред Никола Цолов

Бризлецът е лидер в генералното класиране с актив от 207 точки и преднина от 7 пред българина Никола Цолов, но няма реални шансове да запази първата позиция заради оставащите стартове до края на настоящата кампания във Формула 2, в които той няма да участва. Първоначално Камара трябваше от следващия сезон да направи крачката към Формула 1, но вместо това разривът в отношенията между Естебан Окон и Хаас ускори този процес и той зае втората пилотска позиция в американския отбор още от Гран При на Сао Пауло в началото на ноември.

Никола Цолов срещу Алекс Дън за титлата във Формула 2

„Знаем, че годината във Формула 2 беше дълга и че наваксахме голямо изоставане. Всичко вървеше добре и имахме битка в края, така че със сигурност щеше да бъде хубаво да бъда там и да се боря в тези два последни уикенда. В крайна сметка решението беше по-логично за бъдещето ми – да остана във Формула 1 и да съм подготвен за следващата година. Това не беше решение, което взех за един ден, и не беше взето бързо, защото изобщо не е лесно“, обясни Камара преди началото на състезателния уикенд в Катар.



„Мисля, че това ще бъде много трудно. Това беше година, в която се трудих за титлата и имахме шанс да бъдем там и да се борим. Малко е тъжно, че няма да мога да участвам в тези два уикенда, но както казах, това ме подготвя по-добре за бъдещето. Просто съм благодарен за всичко, което Инвикта Рейсинг стори за мен през тази година. Без тях нямаше да бъда в тази позиция сега. Беше много приятна година и ще опитам да завърша добре и във Формула 1“, добави той, когато беше попитан дали според него все още има шанс да спечели титлата.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Gettyimages