Шефовете на Кристъл Палас ще подкрепят солидно Томас Франк в желанието за спасение на Кристъл Палас

Ръководството на Кристъл Палас ще подкрепи новия си мениджър Томас Франк с три нови попълнения през януарския трансферен прозорец, съобщава „Сън“. Лондончани са готови да осигурят средства на датския специалист, който замени Пиер Саж на мениджърския пост, за да подсили състава в опита на отбора да се измъкне от дъното на класирането във Висшата лига. Основен приоритет за Франк ще бъде привличането на бърз централен защитник. Палас продаде Максенс Лакроа на Челси, но не успя да намери адекватен негов заместник през лятото. През този период клубът беше близо до привличането на Жоел Ордонес от Брюж, но сделката пропадна заради притеснения около физическото състояние на футболиста. Сега лондончани обмислят отново да се върнат към тази възможност.

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Другите две позиции, които клубът иска да подсили, са дефанзивният халф и нападението. Бъдещето на Жан-Филип Матета също е несигурно, тъй като договорът му изтича в края на сезона и от януари той ще може да преговаря с чуждестранни клубове за свободен трансфер.Самият Франк призна още на първата си пресконференция, че е набелязал три зони, в които отборът може да се подобри с нови попълнения. „Това са трите области, в които смятам, че можем да се подобрим, ако решим да привлечем играчи“, заяви датчанинът, без да разкрива конкретните позиции. Той подчерта, че засега основната му задача е да извлече максимума от наличния състав.

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Снимки: Gettyimages