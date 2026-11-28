Неправомерен натиск в полза на Инфантино? УЕФА се намесва и настоява за независимо разследване от ФИФА

Европейската футболна централа (УЕФА) настоява за разследване на съмнения за оказван неправомерен натиск при преизбирането на президента на Международната футболна федерация (ФИФА) Джани Инфантино. Повод за това станаха разкритията на генералния секретар на Кралския нидерландски футболен съюз (КНВБ) за системни обаждания от високопоставен представител на ФИФА, изискващ подкрепа за кандидатурата на Инфантино.

Според телевизия НОС, от УЕФА определят тези събития като „сериозни“ и „тревожни“. Ръководният орган на европейския футбол настоява пред съответните комисии на ФИФА за „задълбочено, безпристрастно и независимо разследване на тези обвинения“. Подобни тактики за осигуряване на подкрепа за Инфантино са били дискутирани още на неотдавнашна среща на лидерите на европейските футболни съюзи в Берлин.

Генералният секретар на КНВБ Хейс де Йонг разкри в подкаст, че преди световното първенство в САЩ е получавал по няколко телефонни обаждания на ден от висш служител на ФИФА. Той е оказвал натиск върху нидерландската федерация да подпише декларация в подкрепа на Инфантино. „Първия път някак проявяваш разбиране. Втория път вече ти идва до гуша. А третия път си казваш: Това категорично няма да го направя“, сподели Де Йонг, цитиран от агенция ДПА.

В крайна сметка нидерландската централа все пак е предоставила изискваното писмо в подкрепа на Инфантино, като същевременно декларира пълна готовност за съдействие при разследване на казуса. От своя страна, според телевизия НОС, от ФИФА са определили тези твърдения като „неоснователни“.

Инфантино планира отново да се кандидатира за президентския пост във ФИФА през март 2027 година. Опоненти на швейцареца ще бъдат президентът на Френската футболна федерация Филип Диало, номиниран от УЕФА, както и бившият японски национал Козо Ташима. Въпреки острите критики, благодарение на широката си подкрепа, Инфантино продължава да бъде считан за основен фаворит на предстоящите избори.

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