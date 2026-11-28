Флик: Напрежението в Барселона е голямо, но когато печелиш, емоциите са невероятни

С пет последователни победи Барселона превъзмогна двете поредни загуби отпреди месец и чака с увереност следващото си изпитание. То се казва Депортиво Ла Коруня, като това е мач от 14-тия кръг, който ще се изиграе в неделя от 17:15 часа на стадион “Риасор”. Ето какво заяви наставникът на Барселона Ханзи Флик по редица теми на редовната си пресконференция.

За натоварения календар и ротациите

Винаги съм казвал, че разполагаме с високо качество в състава. Важно е да дадем на всички минутите, които заслужават. Това, което направихме срещу Сабах, беше от жизненоважно значение. Трябва да вземаме предвид и контузените, а ситуацията не е никак лесна. Жерард Мартин играе на много високо ниво, но също има нужда от почивка. Що се отнася до останалите, за начина, по който искаме да играем, е важно те да са свежи. Управлението на игровите им минути е важно.

За контузените

Марк Бернал няма да бъде на разположение, а Балде също отпада. Родри, Кристенсен и Ламин ще пътуват и ще могат да играят.

Де Йонг като централен защитник или в халфовата линия?

Френки свърши страхотна работа като централен защитник. Той много ни помогна в тази ситуация. Всеки знае, че неговата позиция е в центъра на терена. Ще видим как ще се развие утрешният мач и ще решим кои са най-подходящите да започнат и кои ще завършат срещата.

Какво дава Олмо, което Фермин не дава?

И двамата имат силни страни и са футболисти от най-високо качество. Дани е по-скоро играч, който контролира повече темпото на мача, и има последния пас. Фермин прави непредвидими неща и ни дава много възможности. Радвам се, че Дани отново е на разположение.

Чувствате ли напрежение? Помага ли на Атлетико това, че има един ден повече за почивка?

Няма извинения. Така е. В крайна сметка винаги има напрежение. Моята работа е да бъда подложен на напрежение. Все още има много време до края на сезона. Трябва да играем на най-високото си ниво и да играем за победа. Това е Барса.

Да завършите годината с пълен актив от победи

Когато подпишеш договор с Барса, това е нещо, което вече знаеш. Имам чувството, че играчите осъзнават каква привилегия е да играеш за Барселона. Напрежението е голямо, но когато печелиш, емоциите са невероятни. Именно за това става дума. В края на последните два сезона атмосферата в съблекалнята беше невероятна.

Планирани ли са минутите на Педри и какво е състоянието на Бернал?

Не, това беше само за онзи мач. Предстои да изиграем следващите срещи, но към този момент Педри е на разположение и може да играе. Марк Бернал няма сериозна контузия. Възможно е обаче и той да не е на разположение за мача срещу Атлетико.

Ще се изправите срещу преотстъпения от вас Касадо

Марк е професионалист. Той ще помогне много със своето отношение и манталитет. Радвам се, че играе и че се завърна след контузията си. Мога да кажа само положителни неща за него.

Притеснява ли ви натрупаното физическо натоварване преди мача с Атлетико?

Не, нещата са добре. След като видях играчите да тренират днес, съм доволен. Утре трябва да бъдат концентрирани, за да спечелим трите точки.

Ще ви трябват ли няколко бири, за да говорите испански, както навремето каза Матарацо?

Не, не пия бира. Така че това не е вариант.

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