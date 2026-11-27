Кими Антонели започна уикенда в Катар с огромен аванс

Световният шампион Андреа Кими Антонели започна предпоследния състезателен уикенд за сезона във Формула 1 с огромен аванс. Пилотът на Мерцедес беше категоричен в първата свободна тренировка преди Гран При на Катар, в която втори се класира неговият съотборник Джордж Ръсел.

We see you, Kimi 👁️ #F1 #QatarGP https://t.co/Ouh86vYzYA — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

Италианецът единствен записа най-доброто си време със среднотвърдите гуми на Пирели, с които завъртя обиколка за 1:23.217. С нея той изпревари с цели 0.507 секунди Ръсел, въпреки че британецът беше с меките сликове в най-бързяи си тур.

First laps around Lusail done, P1 for Kimi and P2 for George 👊 https://t.co/cKkvGx2aN6 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 27, 2026

Тройката с пасив от 0.661 оформи Исак Хаджар от Ред Бул, а пилотите на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри заеха четвърта и пета позиция. В топ 10 в края на първия час за подготовка на „Лусайл“ влязоха още най-успешният пилот на катарското трасе Макс Верстапен, Шарл Леклер, Люис Хамилтън, Арвид Линдблад и Пиер Гасли.

Уикендът за Гран При на Катар, 22-ри кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 19:00 часа българско време с втората свободна тренировка на „Лусайл“.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Gettyimages