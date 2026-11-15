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Янтра се събуди след почивката и отнесе дубъла на Лудогорец

  • 15 ное 2026 | 16:29
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Янтра се събуди след почивката и отнесе дубъла на Лудогорец

Янтра постигна домакинска победа с 3:1 над дублиращия отбор на Лудогорец в среща от 16-ия кръг на Втора лига. Успехът на "ковачите" дойде след обрат през втората част, след като преди това разградчани бяха открили резултата в 39-ата минута.

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След почивката на два пъти точен бе Иван Коконов (51', 81'), а едно попадение добави Мартин Райнов (79'). Със спечелените три точки габровци запазват петата си позиция във временното класиране, докато разградчани остават на девето място.

В следващия кръг Янтра гостува на Фратрия, а за Лудогорец II предстои сблъсък с Марек.

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