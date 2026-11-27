Карлос Сайнц потвърди за план за евакуация на Формула 1 от Катар

Пилотът от Формула 1 Карлос Сайнц разкри, че за състезателния уикенд за Гран При на Катар е осигурен план за спешна евакуация, ако ситуацията наложи бързо напускане на падока и района на пистата.

По-рано през годината напрежението в Близкия изток ескалира значително след военните удари на Съединените щати и Израел срещу Иран, последвани от атаки в съседни райони през следващите месеци. Сред засегнатите локации попаднаха Катар и Абу Даби, където по програма трябва да се проведат финалните два старта от сезона във Формула 1 за 2026 година.

A maximum stint of 27 laps per set of tyres has been introduced for this weekend 👀 That means drivers will have to take at least two pit stops during Sunday's race #F1 #QatarGP | More details 👇 https://t.co/IVZWtcnvLR — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

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В навечерието на състезателните сесии президентът на Катарската федерация по автомобилизъм и мотоциклетизъм (KMMF) Абдул Рахман бин Абдул Латиф Ал Манай увери, че сигурността на събитието е напълно гарантирана. Въпреки тези уверения, продължаващият конфликт в региона накара други шампионати от моторните спортове да се откажат от пътуванията си в тази част на света в края на сезона.

Запитан дали състезателите и екипите са били инструктирани как да действат при необходимост от спешно напускане на съоръжението, Сайнц заяви следното пред медиите:

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„Да, имаме инструктаж относно евакуация. Това е информацията, която ни бе предоставена. Единственото, което мога да коментирам по темата, е това, което официално ни бе съобщено.“

Докато отборите и пилотите са запознати с процедурите при евентуална извънредна ситуация, представителите на медиите не са получавали подобни указания. Същевременно присъствието на журналисти на пистата „Лусайл“ е чувствително по-слабо спрямо изминалите години. Макар част от спада да се дължи на факта, че шампионските битки приключиха предсрочно, големи телевизионни оператори като Sky Германия и Canal + предпочетоха въобще да не изпращат екипи на място.

След като разбра, че журналистите не разполагат с план за действие при кризисна ситуация, испанският състезател подходи с доза хумор:

„Ще се опитам да взема със себе си колкото се може повече от вас.“

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Gettyimages