Точно преди 10 години Нико Розберг стана световен шампион

Днес се навършват 10 години от първата и единствена световна титла на Нико Розберг във Формула 1. На 27 ноември 2016 година Нико триумфира с титлата в Абу Даби, а в срядата след финала на сезона обяви, че се оттегля от Формула 1.

И до днес Нико остава единственият пилот този век, който е спечелил световната титла докато се е състезавал със съотборник, който е действащ световен шампион, какъвто тогава беше Люис Хамилтън.

🗓️ Exactly 10 years ago, Nico Rosberg won his first Formula 1 title in Abu Dhabi, only to retire just a few days later, surprising the entire world 🏆 To this day, he remains the only driver of the 21st century to have won a title while having a teammate who was already a world champion — Pablo Martinez (Holiness) (@F1BigData) November 26, 2026

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С титлата си Розберг влезе в изключително елитния клуб на бащи и синове, печелили световната титла във Формула 1.

Преди него Деймън Хил стана световен шампион през 1996, а преди това баща му Греъм взе две титла през 1962 и 1968.

Бащата на Нико - Кеке Розберг пък стана първият финландски световен шампион, след като спечели титлата през 1982 година, въпреки че записа само една победа в този паметен сезон.

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Снимки: Gettyimages