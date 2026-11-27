Само един отбор с технически подобрения за Гран При на Катар

В навечерието на първата свободна тренировка за Гран При на Катар стана ясно, че единствено отборът на Ауди е подготвил технически нововъведения на пистата „Лусайл“. Докато повечето тимове вече пренасочват фокуса и ресурсите си към сезон 2027 във Формула 1, германският производител прави изключение в самия край на шампионата.

В случая става въпрос за съвсем малка промяна - нови дефлектори на предните спирачни апарати, които трябва да осигурят по-ефективното управление на насрещния въздушен поток.

🚨 ONLY AUDI HAS BROUGHT NEW PARTS TO QATAR https://t.co/XeWJ4rWV77 — Pablo Martinez (Holiness) (@F1BigData) November 27, 2026

Кими Антонели започна уикенда в Катар с огромен аванс

Надпреварата в Катар е предпоследен кръг от кампанията за 2026 година, като битките за върха вече са решени. Едва на 20-годишна възраст Кими Антонели стана най-младият шампион в историята на спорта по време на старта в Мексико Сити, а кръг по-късно в Сао Пауло екипът на Мерцедес си гарантира и титлата при конструкторите.

Ферари се намира в отлична позиция да си подсигури второто място при отборите още този уикенд, но в класирането при пилотите интригата остава пълна. Макс Верстапен от Ред Бул заема втората позиция с 304 точки, с 37 пред Люис Хамилтън. В същото време Джордж Ръсел и Ландо Норис изостават на 40 пункта от нидерландеца.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Gettyimages