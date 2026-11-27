Безгрешният Септември приема Янтра в 13-ия кръг при U18

Предстои 13-ият кръг в Елитната юношеска група до 18 години, а всички осем двубоя ще се изиграят в събота, 28 ноември.

Убедителният лидер Септември приема Янтра от 12:00 часа на терена на 57-о училище. Столичани продължават без грешка и имат 12 победи от 12 мача, като са отбелязали 47 гола и са допуснали само 7. В предишния кръг Септември спечели с 3:0 гостуването си на Локомотив. Янтра заема 15-ото място с 6 точки, а в последния си двубой завърши 1:1 с Национал.

Вторият в класирането Славия гостува на Пирин от 13:30 часа. Белите имат 28 точки и изостават с осем от лидера. В миналия кръг Славия победи Ботев с 2:0, докато Пирин се наложи с 2:1 над Ботев-София.

Третият Локомотив, който е с 26 точки, ще гостува на Национал от 13:30 часа. Пловдивчани влизат в срещата след убедителна победа с 5:1 над Нефтохимик. Национал е осми с 18 точки.

Локомотив, заемащ четвъртата позиция с 25 точки, гостува на Берое от 12:00 часа. Домакините са десети с 13 точки и ще търсят завръщане към победите след поражението с 0:1 от Миньор.

Дунав гостува на Нефтохимик 1962 от 13:30 часа. Русенци са пети с 22 точки, а в предишния кръг победиха Хебър с 2:0. Нефтохимик е девети с 15 точки.

Един от най-интересните сблъсъци противопоставя Ботев (Пд) и Арда. Срещата е от 13:30 часа в Пловдив. Двата отбора са разделени само от две точки – канарчетата са шести с 20, а Арда е седми с 18. Тимът от Кърджали пристига след успех с 4:2 над Локомотив Горна Оряховица.

В останалите срещи Хебър приема Ботев-София от 11:00 часа, а Локомотив Горна Оряховица е домакин на Миньор от 13:00 часа.

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