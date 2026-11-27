Какво си казаха пилотите от Формула 1 на срещата за наказанията

Повечето пилоти от Формула 1 се събраха на пистата „Лусайл“ в Катар, за да проведат сериозна дискусия относно санкциите, налагани по време на състезанията през този сезон. Срещата бе организирана малко след като Международната автомобилна федерация (ФИА) обяви намерението си да въведе постоянни стюарди, стремейки се да премахне непоследователността при отсъжданията за инциденти на пистата.

Докато повечето пилоти говориха пред медиите преди самото събиране, състезателят на Мерцедес Кими Антонели сподели впечатленията си след неговия край.

"There's nothing clearer than the love I have for the team" Charles Leclerc discusses the criticism faced online recently 🗣️ #F1 #QatarGP https://t.co/Rnkm27XMhu — Formula 1 (@F1) November 26, 2026

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„Беше много полезно, най-вече за комисарите, да видят как ние възприемаме определени ситуации и да чуят нашата гледна точка. Радващото е, че почти всички в залата бяхме на едно мнение за разгледания епизод. Беше ценно да обсъдим и насоките, които всъщност нямат нужда от промяна. По-скоро става дума за разбиране на нашата позиция – че в някои моменти просто трябва да се отсъди състезателен инцидент, без да се налага наказание. Има изключително гранични ситуации, в които е много трудно да се посочи виновник, и вместо да се дава санкция, ситуацията просто трябва да се приеме като обичаен инцидент в надпреварата", обясни новият световен шампион.

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Подобни събирания не са прецедент във Формула 1, тъй като пилотите редовно споделят обратна връзка при подобни прегледи на ситуациите. С оглед на предстоящото назначаване на постоянни стюарди обаче, четирикратният световен шампион Макс Верстапен подчерта важността на тези дебати преди кампанията за 2027 година.

„Обсъждаме конкретни инциденти и гледните ни точки за определени наказания – това е нещо, което правим през последните няколко години - обясни нидерландецът. - Хубаво е, че се прави. Важно е те да ни чуят и да разберат какво мислим за това дали трябва да има наказание или не. След това те преценяват и решават какви мерки да предприемат за следващата година например. Определено е добре, че провеждаме такива срещи.“

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Към момента от ФИА все още не са обявили кои личности ще заемат постовете на постоянни стюарди. Предвижда се тяхното поетапно въвеждане да започне през 2027 година, преди съставът да бъде окончателно разширен за 2028 година и след това.

Алекс Албон призна, че вече има наум имена на специалисти, които би се радвал да види на тези длъжности, но не скри колко отговорна и трудна ще бъде тази работа.

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„За мен все още съществуват въпросителни. Гледах сблъсъка между Шарл и Люис. Може би съм единственият с такова мнение, но според мен нямаше нищо нередно в действията на Шарл. Това е една от онези странни ситуации, при които се питаш дали ако отпуснеш повече спирачката и последва удар, това те прави по-малко виновен. За мен има твърде много подобни сиви зони, които не харесвам“, заяви Албон.

„В определени позиции се приема, че колкото по-напред си успял да изнесеш автомобила преди контакта, толкова повече контролираш събитията. Това изобщо не е така. Би било интересно да разберем дали вече знаят какви стюарди ще използват. Добре е да знаем дали имат конкретни кандидатури и какви пилоти предвиждат. Смятам, че ние като състезатели имаме ясна представа кого бихме искали да видим там, макар че това решение вероятно не зависи от нас.“

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Снимки: Gettyimages