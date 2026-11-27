Фернандо Алонсо вече се чувства достатъчно добре и ще вземе участие във втората свободна тренировка преди неделното състезание за Гран При на Катар, стана ясно днес.
Испанският пилот на Астън Мартин пропусна традиционните срещи с медиите в четвъртък заради отпадналост след прекарана вирусна инфекция. От британския отбор тогава поясниха, че състоянието му се подобрява и очакванията са той да се присъедини към падока на Формула 1 още в петък.
Новината за възстановяването му бе потвърдена в ранния катарски следобед. Двукратният световен шампион обаче ще пропусне първата тренировъчна сесия за деня според предварителния график на тима. По този начин възможност за изява и натрупване на допълнителен километраж зад волана на зеления болид получи младият дебютант Джак Кроуфорд. Макар че Астън Мартин вече изпълни задължителното изискване за включване на новобранец в четири тренировки през сезона, Кроуфорд бе възнаграден с още един шанс заради малкото време, което прекара на пистата по време на състезателния уикенд в Лас Вегас.
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Междувременно около Алонсо се разрази и друга дискусия след предишния старт в Лас Вегас. Тогава испанецът не успя да завърши и обяви по радиовръзката, че моторът му е счупен. От японския производител Хонда обаче побързаха да опровергаят твърденията на своя състезател.
На въпрос дали е установен конкретен дефект, доставчикът на задвижващи системи обяви, че следсъстезателните телеметрични данни и щателната техническа проверка не показват никакви отклонения.
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Главният инженер на японската компания Шинтаро Орихара поясни пред медиите в Катар: „Прегледахме всички данни, с които разполагаме, а при техническото обслужване инспектирахме двигателя и физически. Към този момент телеметрията и прегледът не показват абсолютно никакъв проблем. Въпреки това в петък ще проследим отново как функционира агрегатът на това трасе.“
Орихара допълни, че инженерите на „Хонда“ се отнасят с уважение към критиките и коментарите на пилота, но продължават да поддържат тезата, че силовият агрегат е напълно изправен и надежден.
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages