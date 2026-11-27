Следващият съперник на Левски удържа бойко реми срещу Лион във Франция

Лилестрьом измъкна нулево равенство при гостуването си на Лион в среща от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Французите не успяха да се възползват от игровото си предимство, а в заключителните минути ВАР на два пъти се намеси в полза на гостите, отменяйки дузпа за домакините и червен картон за норвежците. Лилестрьом е следващият съперник на Левски в надпреварата, като двата отбора ще се срещнат в София на 10 декември.

Лион пое инициативата от самото начало, но трудно намираше пролуки в добре организираната защита на норвежците. В 21-вата минута Реми Имбер все пак прати топката в мрежата, но попадението му бе отменено заради нарушение срещу вратаря Понтус Далберг. Стражът на гостите се отличи и с няколко добри намеси преди почивката.

Въпреки натиска на французите именно Лилестрьом получи една от най-чистите възможности за гол. В 63-тата минута след грешка в защитата на домакините Хенрик Меланд се озова очи в очи с Доминик Грайф, но вратарят на Лион спаси удара му с крак.

Най-интересните моменти настъпиха в самия край на двубоя. В 88-ата минута домакините получиха дузпа за нарушение срещу Лоис Опенда, но след преглед на видеоповторенията главният съдия промени решението си.

Подобен сценарий се разигра и в третата минута на добавеното време, когато Фредерик Елкер получи директен червен картон за нарушение срещу Каил Будаш. ВАР отново се намеси, а изгонването бе отменено, след като повторенията показаха, че футболистът на гостите е играл с топката.

В крайна сметка Лион не успя да превърне превъзходството си в победа въпреки отправените 22 удара към противниковата врата. Французите записаха трети пореден мач без успех в надпреварата и заемат 14-ата позиция с осем точки, докато Лилестрьом остава на 33-тото място с два пункта.

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Снимки: Imago