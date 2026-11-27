Аталанта с невероятен обрат срещу Борац

Аталанта бе близо до срамна загуба от Борац (Баня Лука). Италианците губеха с два гола до 86-ата минута, но в крайна сметка стигнаха до победа с 3:2 при гостуването си в Босна и Херцеговина в среща от четвъртия кръг на Лигата на конференциите.

"Бергамаските" започнаха добре, но удари на Распадори и Пашалич минаха покрай вратата. В 22-ата минута Борац изненадващо поведе. Ниско центриране на Давид Вукович доведе до разбъркване в наказателното поле, при което Лука Юричич откри резултата. След половин час игра Вукович проби, финтира и стреля, топката бе докосната от Матей Декет и домакините поведоха с два гола, а Аталанта се бе запътил към пета поредна загуба при гостувания в основна фаза на евротурнир.

Comeback: 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐋𝐄𝐓𝐄𝐃 ✅ #UECL #BoracAtalanta https://t.co/iu0JD9Iz9o — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 26, 2026

През второто полувреме италианците взеха инициативата. Распадори пропусна великолепна възможност да се разпише, а удар на Огринец към другата врата мина близо до гредата. Де Кетеларе също не се възползва от прекрасен шанс. 15 минути преди края Абел Паскуал събори Джонатан Роу и получи червен картон. Това помогна на Аталанта, който намали в 86-ата минута чрез Никола Кръстович.

Минута след гола Борац остана с 9 човека, след като Себастиан Ерера бе изгонен за опасно влизане. Гостите се възползваха и в 90-ата минута Сеад Колашинац изравни, а в добавеното време Давиде Дзапакоста направи невероятния обрат факт.

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Снимки: Imago