Георги Петров с 12 точки, Кладно на 1/4-финал за Купата на Чехия

Българският национал Георги Петров и неговият Кладно се класираха за четвъртфиналите на турнира за Купата на Чехия по волейбол.

Възпитаниците на Томаш Самсели постигнаха категорична победа като гост на Бенатки над Йизероу с 3:0 (25:17, 25:21, 25:15) в двубой, игран пред 122 зрители и продължил 77 минути.

Георги Петров игра като титуляр и в трите гейма и стана втори по резултатност за победителите с 12 точки (3 блока, 43% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане – +6).

Георги Петров с 19 точки за страхотен обрат на Кладно в Чехия

Най-резултатен за успеха на Кладно бе Ян Свобода с 22 точки (3 аса, 1 блок, 69% ефективност в атака).

Гостите демонстрираха сериозно превъзходство на блокада (10:4), в атака (55% срещу 42% ефективност) и от сервис (5:4).

Особено категорични бяха волейболистите на Кладно в третата част, в която записаха 5 блока и 4 аса.

Двата отбора ще се срещнат отново в събота, този път в двубой от първенството на Чехия в Кладно.

КУПА НА ЧЕХИЯ – 1/8-ФИНАЛ

БЕНАТКИ НАД ЙИЗЕРОУ – КЛАДНО 0:3 (17:25, 21:25, 15:25)

БЕНАТКИ НАД ЙИЗЕРОУ: Шулц, Корнейл, Питнер, Якуб Свобода, Чичлавич, Бартош – Киш (либеро) (Колушек, Матрас, Дергунов, Швец)

Старши треньор: ИРЖИ ШИЛЕР

КЛАДНО: Адами, Химено, Ян Свобода 22, ГЕОРГИ ПЕТРОВ 12, Адам Заичек, Ковач – Дюран (либеро) (Даничек)

Старши треньор: ТОМАШ САМСЕЛИ.

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