Гергана Димитрова и Петя Баракова с категорична победа в Европа

Българските националки Гергана Димитрова и Петя Баракова и техният Динамо (Букурещ) стартираха по впечатляващ начин участието си в турнира за Купата на CEV.

Румънският тим разгроми като гост хърватския Младост (Загреб) с 3:0 (25:18, 25:20, 25:11) в първи двубой от 1/16-финалите на европейската надпревара.

Срещата се игра пред 402 зрители в Загреб и продължи само 67 минути.

Гергана Димитрова изигра много силен мач и стана втора по резултатност за победителките с 12 точки (1 ас, 1 блок, 56% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане – +12).

Българската националка не допусна нито една директна грешка в атака, на сервис и при посрещане.

Петя Баракова се появи в игра като резерва в първите два гейма и добави 2 точки (1 блок, 100% ефективност в атака – +2).

Най-резултатна за успеха на Динамо бе французойката Амели Ротар с 15 точки (1 блок, 61% ефективност в атака – +14).

Джорджиана Попа добави 11 точки (2 аса, 2 блока, 47% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане – +9).

Разпределителката Ярина-Луана Аксинте се отличи с цели 5 блока.

Възпитаничките на сръбския специалист Милош Гаврилович демонстрираха изключително превъзходство на блокада (18:2), в атака (46% срещу 38% ефективност) и от сервис (3:1).

За домакините от Младост най-резултатна бе кенийката Памела Адиамбо Оуино с 20 точки (1 ас, 53% ефективност в атака – +14), а Ана Ищук добави 11 точки (55% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане – +8).

Така Гергана Димитрова, Петя Баракова и съотборничките им направиха огромна крачка към класиране за осминафиналите. Динамо се нуждае от спечелването на само два гейма в реванша в Букурещ, за да продължи напред.

КУПА НА CEV – ЖЕНИ, 1/16-ФИНАЛ, ПЪРВА СРЕЩА

МЛАДОСТ (ЗАГРЕБ, ХЪРВАТИЯ) – ДИНАМО (БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ) 0:3 (18:25, 20:25, 11:25)

МЛАДОСТ: Ана Пркачин 1, Памела Адиамбо Оуино 20, Ана Ищук 11, Константина Влахаки, Анамария Чижмар 2, Рита Богати Пантелич 2 – Нор Дебук (либеро) (Катарина Дробац, Лени Ивкович 3, Ружа Кнежевич)

Старши треньор: РИКАРДО БОИЕРИ

ДИНАМО: Ярина-Луана Аксинте 5, Амели Ротар 15, Гергана Димитрова 12, Джорджиана Попа 11, Любика Милойевич 5, Мирта Великоня Гърбац 4 – Даниела Янсова (либеро) (Анклер тер Брюге 4, Ана Кристина Мирон, Петя Баракова 2, Андра Дариана Бадиу-Саву)

Старши треньор: МИЛОШ ГАВРИЛОВИЧ

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