Криза при разпределителите във Верона: Мота Паес счупи китка, Рафаел се завръща на терена

Кадровите проблеми на поста разпределител във Волей Верона се задълбочиха сериозно, след като Килиан Мота Паес получи фрактура на дясната китка. Контузията превръща картотекирането на ветерана Рафаел Виейра де Оливейра в изключително навременен ход, като бразилецът се очаква да излезе на полето още тази неделя в двубоя срещу един от най-значимите отбори в кариерата си – Итас Трентино.

Според официалното съобщение на клуба инцидентът се е случил по време на следобедната тренировка в сряда, 25 ноември. Медицинските изследвания са установили дистална фрактура на радиуса на дясната китка. Предстоят допълнителни диагностични прегледи за определяне на точната тежест на травмата и периода за възстановяване, който към момента остава неуточнен. От ръководството изразиха пълна подкрепа към играча и му пожелаха бързо завръщане в игра.

Мота Паес, който бе привлечен за втори разпределител, пое диригентската палка заради отсъствието на Майка Кристенсън. Американската звезда все още се възстановява от лятна интервенция на коляното, при която претърпя менисцектомия и почистване на ставата. Процесът по оздравяването му обаче беше забавен от допълнителен мускулен проблем в областта на подколянната ямка, оповестен от клуба на 12 ноември.

При създалите се обстоятелства завръщането на Рафаел става от ключово значение за старши треньора Фабио Соли. Първоначално бразилецът се присъедини към тренировъчния процес на тима, за да помага със своя богат опит. На 13 ноември от Верона официално обявиха присъствието му в залата, припомняйки, че той е първият капитан в клубната история.

Идеята Рафаел отново да бъде регистриран за официални срещи се зароди още преди травмата на Паес заради проточилото се възстановяване на Кристенсън. Задействането на документите му по-рано през седмицата обаче се оказа същинско спасение за отбора.

Невероятно завръщане: Рафаел отново на волейболния терен на 47 години

Предстоящият сблъсък с Тренто носи и силен емоционален заряд за 47-годишния плеймейкър. Рафаел прекара четири сезона с екипа на съперника между 2009/10 и 2012/13 година, печелейки редица отличия в един от най-успешните периоди на клуба. С появата си в игра опитният състезател ще стане и най-възрастният действащ волейболист в италианската Суперлига.

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