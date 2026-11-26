Венислав Антов в Идеалния отбор на 6-ия кръг във Франция

Националът Венислав Антов попадна в Идеалния отбор на 6-ия кръг на френското волейболно първенство за мъже. Диагоналът на Туркоа заслужи признанието след гласуване на феновете в инициативата Alterna Volstar на специализираното издание Volley Actu.

Супер Вени Антов с 27 точки, Туркоа с измъчена победа срещу Пари Волей във Франция

Антов изигра впечатляващ мач при победата на Туркоа като гост на Пари Волей с 3:2 (22:25, 25:18, 25:21, 23:25, 15:12), реализирайки 27 точки. Българинът получи и наградата за MVP на срещата.

Още по-любопитен обаче се оказа изборът на Идеалния отбор на седмия кръг. Въпреки че Антов подобри собственото си постижение и реализира 31 точки при победата над Роаян с 3:1 (25:20, 20:25, 25:21, 31:29), отново заслужавайки отличието за MVP, феновете предпочетоха на поста диагонал руснака Василий Молотков от Тур.

Молотков, който преди 2 сезона бе част от Монтана, реализира 34 точки при драматичния обрат на Тур от 0:2 до 3:2 (23:25, 21:25, 25:17, 27:25, 15:13) като гост на Тулуза. Руснакът обаче изигра един гейм повече от Антов, който постигна своите 31 точки в рамките на четири гейма.

Така българинът записа средно 7,75 точки на гейм срещу 6,80 за Молотков. Антов има предимство и по отношение на успеваемостта в атака (64% срещу 60%), асовете (5 срещу 4) и блокадите (3 срещу 2), но драматичният обрат на Тур вероятно е натежал при гласуването на привържениците.

С общо 58 точки и две поредни награди за MVP в рамките на два кръга Антов затвърди позицията си сред водещите волейболисти във френското първенство.

След седем изиграни кръга Туркоа оглавява класирането със 17 точки, колкото имат още Кан и Тур.

На 28 ноември отборът на българския национал приема Поатие в среща от 8-ия кръг.

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