Защо Монпелие се отказа от привличането на Ървин Нгапет?

Френската волейболна звезда Ървин Нгапет е имал възможност да облече екипа на Монпелие, преди да се стигне до завръщането му в Тур. Президентът на клуба Жан-Шарл Келар разкри, че посрещачът е бил предложен на отбора, но до трансфер така и не се е стигнало заради финансовите съображения на ръководството.

Келар обясни, че привличането на състезател от такъв ранг е щяло да изисква „изключително големи финансови усилия“, което е щяло да постави под сериозен риск финансовия баланс на клуба. Поради тази причина Монпелие решава да се оттегли от преговорите. За сравнение, възнаграждението на Нгапет в Тур се оценява от volleytimes.com на около 400 хиляди евро на сезон – показател за мащаба на необходимата инвестиция, макар и това да не е била конкретна оферта от страна на Монпелие.

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Завръщане към корените

На 35-годишна възраст Нгапет предпочете да се завърне в Тур Волей-Бол, подписвайки договор за периода 2026–2028 година, обявен официално на 17 февруари. С този ход той се завръща в клуба, откъдето стартира професионалната му кариера между 2008 и 2011 година след престоя му в националния тренировъчен център.

При първия си престой с тима той завоюва титлата във френския шампионат през 2010 година и три поредни Купи на Франция от 2009 до 2011 година. Впоследствие кариерата му премина през първенствата на Италия, Русия и Турция, както и през други шампионати. Завръщането му в Турен 15 години след раздялата е свързано и с амбицията му да остане на най-високо състезателно ниво до Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

За двукратния олимпийски шампион от Токио 2020 и Париж 2024 Тур обединява клубната история с нови спортни цели. От ръководството на тима заявиха в тази връзка:

„Между Тур и Ървин съществува обща амбиция: да продължим да блестим на най-високо ниво, с ясен поглед към Лос Анджелис 2028.“

Сблъсък срещу Монпелие и специален юбилеен екип

Тази сюжетна линия предшества двубоя между Тур и Монпелие, който се явява среща от осмия кръг на шампионата „Алтерна ВОЛСТАР“. В зала „Робер-Гренон“ домакините ще играят с реплика на екипа от дебютния сезон на Нгапет в Турен. Така Монпелие ще се изправи срещу волейболиста, когото можеше да привлече, докато феновете на Тур ще отпразнуват новото начало за своя любимец с препратка към неговите първи стъпки в клуба.

volleyball.it

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