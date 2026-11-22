Георги Петров с 19 точки за страхотен обрат на Кладно в Чехия

Българският волейболист Георги Петров и неговият Кладно постигнаха драматична победа в чешката Екстралига. Тимът обърна като гост Блек Волей Бескиди от 0:2 до 3:2 (25:27, 31:33, 26:24, 25:22, 15:12) в среща от 8-ия кръг, изиграна пред 137 зрители в Острава.

Георги Петров започна като титуляр и завърши с 19 точки (3 блока, 43% ефективност в атака и 39% позитивно посрещане - +10). Българският посрещач игра и в петте гейма и реализира 16 от 37-те си нападения.

Домакините спечелиха първите две части след оспорвани заключителни разигравания — 27:25 и 33:31. В третия гейм Бескиди имаше мачболи, но Кладно се спаси и намали след 26:24. Гостите изравниха с 25:22, а в тайбрека се наложиха с 15:12 и завършиха обрата.

Най-резултатен за победителите бе Алваро Рубио Химено с 24 точки (3 блока, 1 ас и 51% ефективност в атака - +14). Ян Свобода добави 20 точки, а Адам Зайичек приключи с 15 точки, включително 4 блока и 1 ас.

За Бескиди Якуб Щоларик стана най-резултатен в двубоя с 27 точки (1 блок, 2 аса и 50% ефективност в атака - +14). Якуб Малик добави 22 точки (2 блока, 2 аса, 47% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +12).

Двата отбора завършиха с по 49% ефективност в атака, а Кладно имаше предимство на блокада с 15:12, според официалната статистика.

БЛЕК ВОЛЕЙ БЕСКИДИ – КЛАДНО 2:3 (27:25, 33:31, 24:26, 22:25, 12:15)

БЕСКИДИ: Томаш Мишек, Якуб Щоларик 27, Ондржей Зеленка 12, Якуб Малик 22, Михал Пршибил 12, Джейдън Краутър 11 – Мартин Витасек – либеро (Ян Брадач, Андрю Ким, Карсън Бел, Едуард Шквара, Лукаш Кожух, Якуб Никел, Вит Гелнар)

Старши треньор: ТОМАШ ШИРОКИ

КЛАДНО: Иржи Донат 2, Алваро Рубио Химено 24, Ян Свобода 20, ГЕОРГИ ПЕТРОВ 19, Адам Зайичек 15, Коул Дънкансън 6 – Тео Дюран – либеро (Якуб Ковач 1, Павел Готесман, Ясмин Попелка, Лукаш Нейман, Ондржей Прохазка, Якоб ван Геел)

Старши треньор: ТОМАШ САМСЕЛИ.

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