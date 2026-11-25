Невероятно завръщане: Рафаел отново на волейболния терен на 47 години

От временен помощник в тренировъчния процес до реална опция за състава на треньора Фабио Соли – бъдещето на легендарния разпределител Рафаел Виейра де Оливейра в Рана Верона е напът да претърпи сензационен обрат. Макар само преди броени седмици 47-годишният бразилец да обяви края на състезателната си кариера след триумфа за Суперкупата на Бразилия, той е изключително близо до официално картотекиране в италианския клуб.

Първоначално опитният плеймейкър пристигна във Венето, за да помага в заниманията на тима, на който в миналото бе първият исторически капитан. Планът предвиждаше ветеранът единствено да поддържа ритъма на отбора, докато титулярът Майка Кристенсън се възстановява от контузия. Възстановяването на американския национал обаче се оказва по-дълго от очакваното, което накара ръководството на Верона да предприеме спешни мерки и да потърси изпитано, висококласно решение.

Подобен ход носи както силен емоционален заряд, така и сериозна практическа стойност. Безспорната класа и огромният опит на Рафаел – една от емблематичните фигури в италианския и световния волейбол през последните две десетилетия – вече няма да служат само за спаринг по време на седмичните тренировки, а ще бъдат реално оръжие в битките от Суперлигата.

Към момента Рафаел заема второто място по дълголетие в историята на италианския елит със своите 43 години и 320 дни, постигнати в плейофите за петото място през сезон 2021/22 при загубата с 1:3 от Модена. В момента, в който бъде включен в тимовия лист сред 14-те състезатели на Верона Волей и стъпи на полето дори за един гейм, бразилецът ще счупи рекорда на Мануел Кошоне. Волейболистът на Кунео оглави класирането именно в последния сблъсък срещу Верона, записвайки постижение от 46 години и 295 дни.

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