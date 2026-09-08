Ървин Нгапет: Франция е готова да постигне нещо на Евро 2026!

Звездата на френския национален отбор Ървин Нгапет говори за лятото, в което си взе почивка от международни мачове, и за подмладения състав на Франция, който ще участва на Европейското първенство (9-26 септември) без него.

Ървин Нгапет нямаше как да пропусне такъв момент: в петък, по време на мача Франция – Бразилия (3:0), звездата на френския волейбол беше на трибуните на „Адидас Арена“ в Париж, за да участва в прекрасната почит към Бенжамен Тонюти. Тонюти, негов съотборник в националния отбор от 2010 г., вече прекрати международната си кариера, а Нгапет го описа пред lequipe.fr.

Въпреки че това лято си взе почивка, подобно на няколко други основни играчи, Нгапет (35 г.) планира да се завърне в националния отбор с поглед към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Спокоен и усмихнат във ВИП зоната на залата, той отдели време за „Л'Екип“, за да говори за лятото си, за вижданията си относно националния отбор и за началото на кариерата си в новия си клуб Тур.

Как намирате този дълбоко обновен отбор на Франция, няколко дни преди Европейското първенство (9-26 септември в Румъния, България, Италия и Финландия)?

Знаехме, че ще отнеме време, за да се сработят нещата по време на Лигата на нациите (10-о място, без класиране за финалната фаза), когато има смяна на поколенията, но и толкова силно обновяване с играчи, които си взимат почивка. На нас също ни отне време. Срещу Бразилия те изиграха наистина силен мач. Физически са готови, технически са много добри, така че това е добър знак за Европейското. След това ще трябва да се справят с напрежението на събитието, защото за някои това е първият голям форум. Но четирима от нас (Антоан Бризар, Тревор Клевено, Стефан Бойер и Тео Фор) са там, за да се справят с това. На хартия отборът е готов да постигне нещо на Европейското.

„Мислех, че ще ми липсва много повече“

Как преживявате това лято далеч от националния отбор?

Мислех, че ще ми липсва много повече. Наистина ми се отрази добре да нямам волейбол това лято. Особено психически, защото от младежките национални отбори през 2008 г. всяко лято не сме спирали. Насладих се на семейството, пътувахме, правихме много неща. И това създаде липса, което е страхотно, защото при подновяването на тренировките с Тур преди три седмици, в главата си бях готов. Липсваха ми тези дни с тренировъчен ритъм, да се раздаваш докрай и всичко останало.

А по време на Европейското, мислите ли, че ще ви подразни да ги гледате без вас?

Не, примирих се с тази идея. Обикновено, когато взема решение, то е обмислено. След Олимпийските игри в Париж може би трябваше да пропусна Световното първенство през 2025 г., но щеше да ме боли да не изживея последното състезание на „Тоти“ (Бенжамен Тонюти). Сега знаех, че имам нужда от тази почивка. Важно е по-младите да заемат своето място, защото за да отидем на Олимпиадата в Лос Анджелис, независимо дали по-старите сме там или не, те ще трябва да са готови. Така че е добре, че това лято имат игрово време и се сблъскват с международното ниво.

А вие, потвърждавате ли, че планирате да се завърнете?

Да, със сигурност.

„Виждам хора, които не съм виждал от много дълго време, хора, които ме срещат и ми казват: „Видях те, когато беше на 16 години.““

Как се чувствате днес?

Уморен съм, защото подготовката с ТВБ (Тур Волей-Бол) е тежка. Работим много, но съм доволен, защото знам, че с една подготовка имаш време, каквото никога нямаме, когато играем в международния сезон, където криеш контузиите си и т.н. Сега наистина имаме време да работим добре и мисля, че ще направим добър сезон.

Сигурно е много емоционално да се завърнете в Тур петнадесет години след първия си престой (2008-2011)?

Със сигурност събужда много спомени. Виждам хора, които не съм виждал от много дълго време, хора, които ме срещат на улицата и ми казват: „Видях те, когато беше на 16 години“, разбира се, че е емоционално. След това има цели, лични и с клуба, и съм много мотивиран.

Какво очаквате от този сезон?

Да печеля. Шампионата и Купата. В Тур това е почти задължително, така че да печеля, а след това в Шампионската лига да поднесем добра изненада. Знам, че Тур положи големи усилия за мен, а това ще стане чрез добро представяне с клуба и лично представяне.

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