Калпаков: Дано да успеем да завършим сезона положително

ФК Крумовград приема Родопа (Смолян) в последния си мач за 2026 година. Срещата от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига е тази събота, 28-ми ноември, от 14:30 часа. След 15 поредни успеха лидерът в шампионата допусна първа грешна стъпка, след като загуби с 0:2 на гости на Спартак (Пловдив) в миналия кръг. Сега тимът е решен да запише победа номер 16 през есенния полусезон и минимум да запази аванса си от 6 точки на върха.

„Надяваме се след фиаското, което претърпяхме, да се върнем на победния път. Трябва играчите да са мотивирани. Дано да успеем да завършим сезона положително“, сподели старши треньорът на тима Танчо Калпаков.

Всички футболисти на родопчани са на линия за предстоящия сблъсък.

„Очакваме да сме на ниво в последния мач“, добави Калпаков.

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