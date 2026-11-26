Чиликов: Виждам качества в някои от младите футболисти на Дунав, но трябва много да се работи с тях

Старши треньорът на Дунав Георги Чиликов вижда качества в някои от младите футболисти в школата на клуба, но подчертава, че за развитието им са необходими много работа и усилия от тяхна страна. Той коментира това след поредната тренировка, в която се включиха юноши от формациите до 15, до 16 и до 18 г. под ръководството на наставника и неговия щаб.

Заниманието е водено от Чиликов и помощниците му Николай Греков, Мартин Ковачев и Емил Иванов, както и от треньора на вратарите Любо Петков. Тренировката проследи и директорът на академията Мартин Цирков,.

Дунав започва програма за приобщаване на юноши от академията към първия отбор

"Трябва много да се работи с тези деца, а и те самите трябва да знаят, че е необходимо да положат много усилия, за да се развиват и да стигнат по-далеч", коментира Чиликов пред БТА.

В част от заниманието се е включил и Билал Ел Баккали, който е все по-близо до завръщане към пълноценни тренировки. От клуба подхождат внимателно към възстановяването му, без да форсират процеса. Според Чиликов най-реалистично е футболистът да се завърне в игра след Нова година.

Фенове на Дунав на среща с Чиликов преди мача с ЦСКА

Тренировките с юношите са част от дългосрочния план на Дунав за развитие на футболистите от академията и постепенното им приобщаване към първия отбор. Целта е младите играчи да се запознаят с изискванията на мъжкия футбол, а треньорският щаб да проследява отблизо развитието им.

От ръководството на "драконите" отбелязаха, че приоритет на клуба е футболистите, подготвени в собствената академия, да имат все по-значима роля в представителния състав.

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