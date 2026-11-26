Мила Христова взе участие в заседание на комисия на УЕФА

В централата на УЕФА в швейцарския град Нион се проведе заседание на Комисията по статута и трансферите на футболистите, футболните агенти и агентите на мачове, на която президентът на Асоциацията на българските футболисти (АБФ) Мила Христова е член, в качеството си на първи вицепрезидент на ФИФПРО Европа.

Христова взе активно участие в дискусиите относно предстоящите изменения в Правилника на ФИФА за статута и трансферите на футболистите, които ще влязат в сила на 1 януари 2027 г.

Акцент бе поставен върху наскоро подписаното споразумение между ФИФА и ФИФПРО, което институционализира социалния диалог на глобално ниво чрез създаването на Глобална платформа за социален диалог и предвижда бъдещите изменения на Правилника за статут и трансфер на футболистите да бъдат предмет на колективно договаряне между социалните партньори.

В своето изказване Мила Христова подчерта необходимостта този принцип да намери отражение и на национално ниво, като се гарантира участието на представителните организации на футболистите в процеса на изработване и приемане на регулаторни промени.

В рамките на заседанието бе обърнато специално внимание и на декларацията на Европейската комисия относно Европейския спортен модел, в която футболистите са изрично признати за работници, а социалният диалог - за фундаментален принцип на европейския спорт.

Сред останалите теми в дневния ред бяха актуализацията на регламентите на клубните турнири на УЕФА, изпълнението на рамката за минимални стандарти за футболистките в националните отбори, съвместното проучване с ФИФПРО относно натоварването на футболистите и развитието на медицинската платформа на УЕФА.

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