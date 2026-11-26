ПФК Спартак (Пд): Безплатният обяд за авантаджиите приключи! От януари се завръщаме на "Тодор Диев"

По-малко от 2 часа, след като излезе официалната позиция на ФК Реал (Пловдив), ръководството на Спартак (Пловдив) също реагира и излезе със своя позиция. "Гладиаторите" са категорични, че още от началото на новата година се завръщат на стадион "Тодор Диев" и там ще тренират единствено футболисти от детско-юношеската школа и представителния отбор.

Освен това от ПФК Спартак показаха новите изкуствени терени, като уточниха, че те са едни от най-модерните в България. Направената инвестиция пък била в размер на 1,5 млн. евро.

Sportal.bg публикува без редакторска намеса официалната позиция на ПФК Спартак Пловдив:

ПФК Спартак инвестира 1,5 милиона евро в бъдещето на клуба!

Изграждаме един от най-модерните изкуствени терени в България – с висок клас изкуствена настилка, професионална поливна система и LED осветление от най-високо ниво.

Паралелно с това изграждаме нови съблекални, с което поставяме началото на цялостното подобряване на условията за подготовка на децата от нашата Академия.

Инвестициите в клубната база няма да спрат дотук. Предстои изграждането на нов естествен терен и още два по-малки изкуствени терена.

ПФК Спартак се завръща в своя истински дом – стадион "Тодор Диев“!

Още от началото на 2027 година представителният и вторият ни отбор ще провеждат подготовката си на собствения ни стадион.

Нека бъде пределно ясно: авантаджиите, които дълги години ползваха клубната ни база и тренираха там, без да заплащат, трябва да разберат, че безплатният обяд за тях приключи! Стадион "Тодор Диев“ е клубният дом на ПФК Спартак и там ще тренира единствено нашият клуб. Повече авантаджии и хора със спорна репутация нямат място в храма на Спартак – стадион "Тодор Диев“.

ПФК Спартак ще има модерна база и стадион, на който ще се играят мачове от професионалния футбол.

Нито крачка назад!

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