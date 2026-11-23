Страхотна Деница Ангелова поведе Маями към победа в САЩ! Българката с личен рекорд и 4 блокади

Световната и европейска шампионка с девическите национални отбори на България Деница Ангелова продължава със силните си изяви в американското университетско волейболно първенство NCAA. 19-годишната българка бе с основен принос за категоричната победа на Маями Хърикейнс (Miami Hurricanes) над Дюк (Duke Blue Devils) с 3:0 (26:24, 25:18, 25:22) като гост в Дърам.

Двубоят се игра на 22 ноември, а Ангелова отново бе сред най-добрите на игрището.

Младата българска централна блокировачка реализира 12 успешни атаки и записа 4 блокади, като завърши с впечатляващите 66,7% ефективност в атака.

Така Деница изравни личния си рекорд от 12 успешни атаки в един двубой за Маями, поставен само два дни по-рано.

Българката бе лидер на своя тим в нападение за втори пореден мач, а четирите ѝ блокади бяха най-доброто постижение в срещата, споделено със съотборничката ѝ Логан Уайли.

Маями срещна сериозна съпротива в първия гейм, в който домакините от Дюк поведоха с 8:6. Ангелова обаче се включи с важни успешни атаки и помогна на своя тим да изравни при 11:11.

Впоследствие гостенките поведоха с 21:19, но Дюк успя да обърне до 22:21. В решителните разигравания Маями показа по-здрави нерви и измъкна частта с 26:24.

Във втория гейм Хърикейнс наложиха превъзходството си и спечелиха с 25:18, а третата част също премина през оспорвани моменти.

Именно Деница Ангелова сложи точка на спора, след като реализира последната успешна атака за победното 25:22 и крайното 3:0.

Освен българката, силно за победителките се представиха Азия Харви с 11 успешни атаки и Рут Мартинес с 10.

Разпределителката Ариана Родригес завърши с 37 успешни подавания за точка, а либерото Габи Аройо се отличи с 15 защитни спасявания.

Деница Ангелова блесна и срещу Северна Каролина

Само два дни по-рано, на 20 ноември, българската националка също изигра много силен двубой при гостуването на Северна Каролина.

Маями отстъпи на поставения под №21 в националната ранглиста тим с 1:3 (20:25, 19:25, 27:25, 23:25), но Ангелова записа тогавашния си личен рекорд от 12 успешни атаки.

Тя добави още 6 защитни спасявания и 1 асистенция.

Поражението сложи край на серията от 6 поредни победи на Маями, но само 48 часа по-късно отборът се върна на победния път, отново с българката сред водещите фигури.

Световна и европейска шампионка с България

Деница Ангелова е сред най-успешните млади български волейболистки през последните години.

През 2024 година тя стана европейска шампионка с националния отбор на България за девойки до 18 години под ръководството на Антонина Зетова.

Година по-късно талантливата централна блокировачка добави и световната титла с националния тим до 19 години, воден от Атанас Петров.

На финала на Мондиал 2025 България победи САЩ с 3:1 (21:25, 25:16, 25:17, 29:27).

Ангелова получи и престижно индивидуално отличие, след като бе избрана за една от двете най-добри централни блокировачки в идеалния отбор на световното първенство.

Маями с 14 победи в конференцията ACC

След успеха над Дюк отборът на Маями Хърикейнс вече има 16 победи и 11 загуби през сезона.

В срещите от силната конференция Atlantic Coast Conference (ACC) балансът на тима е значително по-добър – 14 победи и само 4 поражения.

Победата над Дюк бе десета поредна за Маями в преките двубои между двата университета.

Това бе и осмият успех на Хърикейнс с 3:0 през настоящия сезон.

Какво предстои за Деница Ангелова и Маями?

До края на редовния сезон Маями има още два двубоя.

На 25 ноември Деница Ангелова и съотборничките ѝ ще гостуват на Северна Каролина Стейт (NC State) в Роли.

Два дни по-късно, на 27 ноември, Хърикейнс ще приемат Северна Каролина в последния си домакински двубой от редовния сезон.

След това Маями ще очаква определянето на участниците в националния шампионат на NCAA.

Жребият за финалния турнир ще бъде изтеглен на 29 ноември американско време.

Тогава ще стане ясно дали Деница Ангелова ще има възможност да продължи дебютния си сезон в САЩ с участие в битката за националната университетска титла.

След двете си поредни силни представяния българската волейболистка показва, че може да бъде важна фигура за Маями и в решителната част от сезона.

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